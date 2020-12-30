華為全場景體驗　多元化智能產品

【特約報道】5G網絡愈來愈普及，隨着網絡速度變得更快更穩定，智能生活亦可以有更佳的體驗。上年華為就提出全場景智能生態策略「1+8+N」，1是以手機為主入口，配合8大終端，包括智能穿戴、智能音響，連接不同的物聯網設備。

回顧今年，華為確實大力發展全場景產品，並廣受用家歡迎。根據今年第一季IDC數據，華為的智能手錶全球出貨量同比增長高達118.5%，排名第二，更是唯一一個增長超過100%的智能手錶品牌，市場份額達24.3%。另外，華為的無線耳機的全球出貨量亦同比增長261%，首次進入全球頭5位，驕人成績。

踏入年終，品牌繼續推出多款全場景智能產品，包括，HUAWEI WATCH GT 2 Pro、HUAWEI WATCH FIT、HUAWEI FreeBuds Pro、HUAWEI FreeLace Pro以及HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II。

智能手錶方面就有HUAWEI WATCH GT 2 Pro及HUAWEI WATCH FIT，HUAWEI WATCH GT 2 Pro採用鈦金屬錶身及藍寶石錶面，最大賣點是兩星期的超強續航能力，加上超過100種運動模式TruSeen 4.0+ 心率偵測技術，非常適合愛運動人士；至於HUAWEI WATCH FIT用上呈長方形錶身，僅重約20g，整天佩戴亦不覺累贅；同時支援12個動畫健身指導功能，可按照燒脂、肩頸紓緩、身形等健身重點開進行健身指導課程。

智能耳機則有HUAWEI FreeBuds Pro及HUAWEI FreeLace Pro，真無線耳機HUAWEI FreeBuds Pro採用混合主動降噪技術，耳機內外均設雙咪高峰，透過聲學元件發出反向降噪聲波精準消除噪音，最大可達到40dB降噪效果；而且耳機亦會根據環境聲音，自動調校至輕度降噪、均衡降噪和深度降噪模式。同時支援跨設備跨系統的雙設備連接，可以與兩部不同系統的智能設備保持配對連接。另一款耳機HUAWEI FreeLace Pro配備14mm高動態鎂合金振膜動圈單元及獨立低音導管，令音色更有層次；並同樣支援雙主動降噪功能，最大降噪深度達40dB。另外，加入USB-C閃連快充（HiPair）技術，插入手機即可進行藍牙配對或充電，只需充電5分鐘就可以播放音樂5小時。

而上代大受歡迎的智能眼鏡亦有新作品HUAWEI x GENTLE MONSTER Eyewear II，設計以經典「墨鏡」款式MYMA作藍本，鏡腿加入體積更大的大振幅揚聲器，音域表現更寬廣。產品更用上獨特的聲學私隱保護設計，左右鏡腿各搭載一個半開放式揚聲器，直接將聲音傳遞到耳中，減少聲音外洩。同時亦對應智能操控，包括滑動觸控功能，滑動左、右鏡腿即可切換歌曲或調節音量，非常方便。

展望2021年，華為將會繼續開發不同類型的全場景智能產品，為用家帶來更好的智能體驗，讓生活更方便。