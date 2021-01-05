Haley Reed　最受夫妻粉絲歡迎

相信四仔脫星嘅粉絲大部分都係男性，不過美國人氣脫星Haley Reed嘅粉絲團中，卻以夫妻群組佔大多數，有趣嘅係，連佢自己都唔知點解會吸引到咁多夫妻粉絲呢！

自薦入行

喺美國佛羅里達州出生嘅Haley Reed，當日係膽粗粗咁自薦入行。據稱佢讀書時性格文靜，朋友唔多，覺得自己融入唔到社交生活中，於是17歲便輟學，之後從事過餐飲、酒吧、零售等工作，但係收入始終唔多。19歲時佢對演出四仔感到興趣，尤其係片酬相當吸引，故此膽粗粗到脫星事務所自薦，憑住迷人嘅外形及高挑身材，順利獲得取錄，2016年正式成為四仔界一員。

而令佢感到驚喜嘅係，首套演出嘅四仔《Kiss My Pecker》竟然係同著名四仔片廠Bang Bros合作，而且銷量相當好，令佢人氣急升，名字亦廣為四仔迷所熟悉。之後佢就獲得另一間四仔名廠Reality Kings嘅注意，並推出作品《Lawless for Daughter Swap》，同樣獲得極佳嘅成績。

反應夠真實

發展得咁順利，佢坦言感到相當意外，事關佢嘅性經驗唔多，四仔作品亦只睇過幾套而已。既然係咁，點解佢嘅演出會咁受歡迎呢？有四仔迷稱佢嘅演出相當有真實感，動作唔會難度超高，表情反應又夠真實，尤其係呻吟聲叫得性感又迷人，結果喺2017年嘅XBIZ同AVN頒獎禮獲提名「最佳性愛演出」。不過最令佢意想不到嘅係，喺頒獎禮前嘅調查中，發現佢係最多夫妻粉絲嘅脫星第一名！原因係可以從佢身上感愛到性愛有幾咁享受，絕對係最佳調情作品。

問到有咩嗜好，佢就話喜歡一個人去露營，最鍾意就係赤腳喺草地上奔跑，自由自在嘅感覺可以令佢重拾動力。對於未來嘅發展，佢表示希望可以做導演，拍多啲好戲畀觀眾欣賞。

由於Haley Reed忙於拍四仔，所以甚少喺社交網同粉絲互動，好彩佢間中亦會分享一下性感自拍照同短片，讓粉絲滿足吓眼球！

Profile

出生日期：1996年12月20日

身高：178cm

三圍：34B-24-35