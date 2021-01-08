酒井法子經典劇《同一屋簷下》有得睇！《逃恥》特別篇上架

近年日劇佳作湧現，如新垣結衣的《逃跑雖可恥但有用》和《半澤直樹2》，令本地再次掀起煲日劇熱潮。第4波疫情持續，窩在家中煲劇變成港人抗疫日常，重溫經典日劇也是不少人的選擇，「黃Viu煲劇平台」繼去年購入木村拓哉主演的12部人氣日劇等之外，今年引入多部90年代受歡迎日劇。

當中有反町隆史、竹野內豐、廣末涼子和稻森泉主演的1997年富士電視台「月9」夏季日劇《沙灘小子》，當年平均收視高達23.7%，4位主角因此一劇爆紅，躍升一線演員。另一套由江口洋介、福山雅治、酒井法子、山本耕史和安達祐實等主演的《同一屋簷下》，是90年代經典日劇，柏木家的招牌家庭手勢和主題曲《仙人掌之花》，仍為人津津樂道。武田鐵矢與淺野溫子主演的經典日劇《101次求婚》也是值得再三回味，Chage & Aska主唱的主題曲《Say Yes》絕對是經典好歌。《沙灘小子》於今日上架，而《同一屋簷下》和《101次求婚》則分別於本月15日和22日播映。另外，劇集《逃跑雖可恥但有用》的新春特別篇將於後天在本地串流平台上架，日劇迷終於可以看到此劇。