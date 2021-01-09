是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十一月二十六丁巳土定日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、下午7時至9時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時

宜：祭祀、立約、安床

忌：出行、理髮、移靈

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、6、9

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座、天秤座、山羊座

白羊

運勢強，心情愉快，事業與愛情兩得意。

金牛

工作宜主動一點，才有望得到上位機會。

雙子

事業順利，善用口才，求財無往不利。

巨蟹

臉上掛着笑容，可與另一半融洽相處。

獅子

內心浮躁不安，切勿把壞情緒帶回家。

處女

桃花旺，單身者有機會接近心儀對象。

天秤

士氣高昂，有利開發財源，宜好好把握。

天蠍

做事要循序漸進，過分緊張只會更累事。

人馬

創意澎湃，營商或投資者將有意外斬獲。

山羊

活力充沛，單身人士有望吸引異性目光。

水瓶

今日有機會破財，小心偷雞不成蝕把米。

雙魚

狀態疲弱，容易因一時疏忽而蒙受損失。

【生肖運程】

相沖生肖：豬（50歲）

旺弱指數

（升）龍 財運佳

（跌）豬 易破財

鼠

愛情運反覆，要信任伴侶，勿聽信謠言。

牛

工作運上升，有意轉工者，可放膽一試。

虎

交際應酬要適可而止，亂花費將得不償失。

兔

身邊出現強而有力的支持者，有利工作。

龍

求財能力上升，善用好運，可獲理想回報。

蛇

行事要有計劃，可避免出錯，減少無謂開支。

馬

不乏賺錢門路，但理財要謹慎，量入為出。

羊

得到上司的器重，惟待人接物別計較太多。

猴

事業與愛情皆旺，但健康運一般，宜保重。

雞

伴侶是值得信賴的人，別曲解對方心意。

狗

人際關係良好，兩性關係親密，生活愉快。

豬

是日沖煞，財運稍遜，勿借錢給人或做擔保。