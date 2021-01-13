太興臘腸　白飯滋味10倍昇華

【營業資訊】天氣寒冷，最適合炮製一碗臘腸飯，感受屬於冬日的滋味暖意。

太興臘腸系列除了有經典的「太興鮮臘腸」及「太興鮮膶腸」外，亦有全新推出的創新口味「太興黑松露鵝肝腸」，三款產品各有特色，深受客人喜愛。鮮臘腸以特選新鮮優質豬肉製成，肥瘦適中，加上外層爽脆的腸衣，配上簡單的白飯，就足以令人回味無窮！鮮膶腸則利用鴨肝及玫瑰露酒製作，芳香馥郁，味道甘香，用心呈現出傳統的風味！

黑松露鵝肝腸 人氣熱賣中

新款口味的黑松露鵝肝腸，尊貴得來又與傳統風味出奇合襯，蒸熱後獨特的黑松露香味撲鼻而來，入口即能感受到鵝肝豐富的油脂香，中西合璧，極致平衡，帶來特別驚喜！每款口味均設有盒裝及孖裝，無論是大家庭或兩口子，都可以選購到最適合的分量。

臘腸系列產品均由太興自設廠房製造，每包均獨立包裝，衞生可靠，讓你食得安心又滋味！

數量有限，售完即止!

全線太興分店有售 。(又一城、機場分店除外)