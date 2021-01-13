港鐵推出限量版牛年車票套裝迎新春　祝願乘客牛年如意吉祥

【營業資訊】農曆新年將至，港鐵公司將於二零二一年一月二十三日推出限量版辛丑牛年車票套裝。車票設計融合古今藝術風格，將牛的形態活靈活現展示出來。乘客可於大年初一(二零二一年二月十二日)當天憑車票無限次乘搭港鐵，歡度新年。

港鐵公司商務總監楊美珍女士說：「今年的車票套裝是第三回『港鐵賀年車票』的最後一套，這回套裝自二零一零年推出以來，一直深受市民歡迎。在過往十一個年頭裏，車票設計一直秉承古今薈萃的設計風格，糅合中西方藝術家的畫作。」

楊女士續說：「對很多人而言，過去一年跌宕起伏，但我們已準備共同迎接新的一年，為香港帶來新的希望和好運。我們希望藉着車票上象徵堅定和穩重的靈牛，祝願乘客有一個健康和豐盛的牛年。」

每套車票套裝售價為港幣一百元，包括兩張牛年車票、一個精美票套及八個「花開富貴」利是封。兩張車票的設計分別是來自屢獲殊榮的西班牙插畫家Mar Hernández 的當代創作以及現代國畫大師李可染的傳統畫作。

「竹福」筷子連筷子托套裝 亦將於同日(二零二一年一月二十三日)公開發售，每套售價為港幣九十元。這套筷子套裝寄寓對所有家庭的衷心「竹」福，用於大家聚首一堂的團年飯亦非常合適。

牛年車票及筷子連筷子托套裝將由二零二一年一月二十三日起於 MTR Mobile手機應用程式、港鐵公司網頁(www.mtr.com.hk)及各港鐵及輕鐵客務中心(非付費區) 公開發售，每位顧客每次限購各項目最多兩套，數量有限，售完即止。車票使用後，顧客可留為紀念。

為了在疫情期間保持社交距離，港鐵公司鼓勵顧客於明天(二零二一年一月八日)至二零二一年一月十七日透過 MTR Mobile 手機應用程式進行購買，並享有以下專屬優惠及便利：

• 以優惠價港幣一百七十元(原價為港幣一百九十元)優先訂購組合套裝(包括牛年車票及筷子連筷子托套裝各一套)

• MTR Mobile 手機應用程式登記用戶更可賺取額外 5,000 MTR 分詳情請瀏覽 MTR Mobile、港鐵公司網頁(www.mtr.com.hk)，或致電港鐵熱綫(2881 8888)查詢。