是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月初二壬戌水收日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、納財、捕捉

忌：出財、修渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

理財觸覺敏銳，投資靈感不絕，獲利機率高。

金牛

人緣佳，表達能力強，與人洽談生意有着數。

雙子

事業運欠佳，出門易破財，做事缺乏衝勁。

巨蟹

工作繁忙，頻頻遇阻滯，宜保持專注。

獅子

單身者有望遇上合適對象，大方交往吧！

處女

不妨邀約伴侶閒逛，可望促進感情關係。

天秤

單身者多曝光，可望遇上合眼緣對象。

天蠍

不能太依賴別人，很多事都要靠自己處理。

人馬

愛情運最強，很適合跟心儀對象表白。

山羊

財運穩步上升，可從小額投資獲可觀收入。

水瓶

勇於表達心中的構思，可獲上司與同事重視。

雙魚

壓力沉重，判斷力受影響，感情易出問題。

【生肖運程】

相沖生肖：龍（45歲）

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）龍 人氣弱

鼠

用對方法做事可增效率，但要小心把關防失誤。

牛

整體運勢欠佳，跟同事相處要客氣，免惹麻煩。

虎

桃花運上升，兩性交流要留意細節，多花心思。

兔

求財要成功，不能假手於人，亦不應感情用事。

龍

是日沖煞，運程處於弱勢，待人接物要謹言慎行。

蛇

上司支持，職場上不乏發展空間，但要注意健康。

馬

施比授更有福，但有時要量力而為，不能太大方。

羊

做人要有目標，按部就班，腳踏實地，成功在望。

猴

工作運一般，求財過程遇阻滯，投資勿盲目跟風。

雞

財運下降，宜審慎理財，切忌貪心，免因小失大。

狗

好奇心重，易抵受不住誘惑，提防意外開支大增。

豬

事業運上升，得到上司器重，不乏機會大展拳腳。