前女子組合HotCha成員張惠雅(Regen)尋日凌晨上載披頭散髮自拍,留言:「如果有一天我突然暴斃請不要驚訝…」嚇親一班粉絲。

今日佢終於都為「暴斃論」解釋,指佢對「過勞或者唔知做咩突然瞓低」忽然有覺悟,又指覺得地球係一個困住靈魂嘅地方等,純粹係想抒發己見啫。

不過長文中,佢就提到因為佢嘅言論而令記者聯絡上前隊友Crystal(張紋嘉),Regen指自己尋日有收到對方1個Message,但其實佢哋一直無咩聯絡,亦無咩問候對方:「大家都安好,大家都唔好再問我或者佢:)I am so sick of this(我很討厭這樣!)」似乎又挑起佢往日情緒。