學識全智賢護髮5式　養出女神秀髮

韓國實力派演員全智賢無論是顏值還是身材都是一等一的好，即使產後復出都能回復最佳狀態，年輕無瑕美肌令不少女生羨慕不已。憑《我的野蠻女友》一劇成名的她以一把亮麗黑長直髮走入大家的心，而多年來一頭豐厚的秀髮亦似乎成為了她的招牌，女神氣質滿滿。她曾在韓國節目及採訪之中分享過護髮技巧，有護髮煩惱的絲打不妨參考一下！

第1式：洗頭洗兩次

全智賢透露自己洗髮時會洗兩次，第1次是清潔髮絲，去除頭髮表面的油脂和污垢。第2次是清潔頭皮，配合指腹輕力按摩，同時達到紓壓和促進血液循環的效果，令髮絲更健康強韌，刺激頭髮生長。

第2式：洗髮後用冷水沖洗頭髮

在洗髮後，全智賢會額外做多一步，那就是用冷水沖洗頭髮，她提到冷水可以令頭髮的角質層收縮，有助髮絲更顯光澤之餘，亦可預防其變得毛燥，回復柔順。不過她亦表示用冷水沖洗時不要使用過強力的水柱，建議以「澆花」的方式慢慢淋濕頭髮，避免對頭皮造成額外的負擔。

第3式：用椰子油成分洗護產品

洗髮護髮產品與髮質可以說是息息相關，全智賢分享自己在選擇洗髮產品時會選擇含有椰子油成分的產品，因為椰子油性質溫和，不易引起敏感、刺激的問題，而且具有滋潤補濕作功效，用後有助修護頭皮及受損髮絲。

第4式：勤做頭髮護理

除了挑選具滋潤功效的洗髮產品外，後續的頭髮護理亦同樣重要。她表示自己每天早上出門前都會用髮妝水或清爽型的免沖洗護髮品塗於髮尾，撫平毛燥之餘，更可讓髮絲增添光澤及回復柔順。

第5式：多攝取維他命

全智賢認為日常飲食影響頭髮健康生長，所以她會多吃富含維他命的食物，如菠菜及番石榴等，以補充秀髮所需營養，預防脫髮及幫助頭髮生長，令頭髮更健康。

同場加映：洗髮小技巧

除了女神的護髮5式外，其實還有幾個「老生常談」的洗髮技巧可以留意。例如洗髮前要先梳順頭髮、水溫以接近體溫的37-38度為佳、洗髮水不宜直接接觸頭皮，要先倒在手掌上搓起泡再上髮按摩頭皮等。絲打們想養出健康秀髮的話，就記緊把這些小技巧融入日常洗護程序。