藝人黃心穎自從偷食事件後被無綫雪藏,一直停工至今,早前無綫高層樂易玲大爆佢有意回歸幕前,但目前仍未有定案。而今日32歲生日嘅佢,喺社交網晒出慶生靚相,見佢手捧生日蛋糕,展露出燦爛笑容,心情相當不錯。佢以英文留言:「In a world so mad, you just gotta be madder. Mad calm, mad focused, and mad happy!thank you all for the wishes, 祝大家繼續mad heathly(在這如此瘋狂的世界,你只可以變得更瘋狂,瘋狂地冷靜,瘋狂地專注,和瘋狂地快樂!謝謝大家的祝福,祝大家繼續健健康康)。」