改口願撫養BB！鄭爽父親開腔道歉認女兒搵代母

內地女星鄭爽被爆疑似搵代母生B，及後卻忍心棄養，事件發酵幾日，今日鄭爽父親單拖接受內地媒體訪問，對自己沒有正確引導孩子想法感內疚，誠心向大眾道歉，他說：「這幾天發生事情令大家關注、輿論，給家庭及孩子砌底一個血的教訓，甚至在生命的懸崖線上行走。」更指當日見女兒與張恒拍拖很開心，沒料突然一天就分手：「我們計劃好前景，先把瀋陽房重新裝修，把大房間改成小房間，又把嬰兒床準備好，迎接他們兩個新生命，我們的下一代，高興憧憬美好將來，可能理想太好，一下子他們感情破裂，我們真的控制不到這個感情、情緒，一家人都崩潰。」

感情切割老死不相往來

鄭爸爸重提當日他夫妻一段棄養孩子的錄音：「有一天張生夫妻來我家睇爽，因為知她壓力很大，之後就跟我們談之後規劃，我們當他們是大哥大姐的心情，互相抱怨，因為語言控制不好，造成過激語氣，真心後悔及道歉，內心並不是這樣想，就是因為他倆感情破裂，我覺得第一時間將這個切割開，之後老死不相往來。」

爭取單獨撫養權 有信心照顧好小朋友

訪問中談及鄭爽找代孕一事，鄭爸爸自責不應因他倆一時衝動來支持他們，更指女兒因為工作關係，身體向來不太好，符合美國醫療代孕條件，意即不能於生孕情況下才找代孕，更說：「當時她27、8歲，一時衝動，這是我們最大錯誤，大家千萬不要模仿（點解接受女兒代孕？）她說美國是合法，因為身體不容許生，也渴望天倫之樂，所以我就同意（孩子7個月說不要？）是因為當時過激言論道歉，後來冷靜後，到孩子出世後我們也想負責任，沒有想推諉的意思，在2019年已經找法律援助，通過美國律師搵孩子，到2020年8月24日達成一個訴訟，爭取兩個小朋友單獨撫養權，我有信心去照顧兩個孩子（張桓真的出軌？）是他們兩個的事，也是為了孩子，不想傷害對方。」