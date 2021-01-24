「神」級服裝、香氛名牌　激減低至4折

今回AMENPAPA與BOOMSALE攜手開倉激減，想以優惠價入手人氣時裝及香氛的話，就勿失良機。（互聯網）

本地時裝品牌AMENPAPA所推出的服飾設計，創作靈感全部都是來自《聖經》中不同章節，通過將書中的正面訊息結合當下流行元素，用色彩繽紛且充滿玩味的服飾單品發放正能量。是次AMENPAPA就與BOOMSALE攜手由1月25日至1月30日選址觀塘世達中心帶來開倉優惠，將品牌一系列經典的Slogan Tee、Sweater及Jacket以超吸引的低價發售，仲可以享買4送1優惠，農曆新年要添置新裝就啱晒。

此外，今回BOOMSALE亦會於同場發售多個於歐美時尚界甚具人氣的香氛及護膚品品牌，當中包括擁有60周年歷史的法國頂級品牌diptyque、英國經典品牌JO MALONE、Eddie Roschi及Fabrice Penot共同主理的紐約香氛品牌LE LABO及2006年由Ben Gorham於瑞典創立的BYREDO等等，全部都是深受女士追捧的大熱品牌，可以低至4折入手絕對機會難逢，千祇咪錯失掃貨良機。