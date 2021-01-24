《陀槍》拍住飛虎陳豪查懸案　宣萱又做人質？

由宣萱、陳豪及滕麗名主演的新劇《陀槍師姐2021》以全新班底打造，宣萱飾演不濟警花，與mean爆上司陳豪合力破案，查案之餘笑料百出。二人繼《使徒行者2》的沉重角色後，今次演回擅長的喜劇人物，令觀眾相當期待。

無綫經典劇集《陀槍師姐》由1998年播映至今，已經拍了5輯，今輯《陀槍師姐2021》更換上全新班底，由方駿釗監製，陳豪、宣萱擔任主角，配搭元老級「師姐」滕麗名，擦出新火花。劇集由明日起，逢星期一至五晚上9時30分在翡翠台播出。

監製方駿釗透露劇集由舊有角色、滕麗名飾演的「陳三元」帶入，繼而發展出一個全新故事。有別以往，加上劇集於疫情下播映，故想觀眾睇得開心，此輯風格走誇張、喜劇路線，所以觀眾不妨以另一角度，甚至當成全新劇集觀賞。

宣萱飾演一名不濟又怕槍的陀槍師姐，多年前因被挾持而對槍心生恐懼，其後一直在資料室做後勤工作；陳豪則是飛虎隊督察，為人苛刻，隊員都討厭他。最後兩人加入了懸案小組，追查不被關注的懸案，及後更由歡喜冤家變成情侶。

「陳三元」滕麗名演出催淚

在《不懂撒嬌的女人》及《使徒行者2》中，宣萱均扮演女強人，今次演小女人，亦是睽違多時的喜劇，演來依然得心應手、喜感十足。其中一幕，韋家雄有意挾持宣萱，她竟反問對方：「乜我個樣好似人質咩？」戲謔她被網民封為「御用人質」之事，令人捧腹大笑！至於陳豪近年演過不少喜劇，今次更是手到拿來，跟許紹雄及宣萱大放笑彈。二人最難忘是拍攝時正值疫情第二波，大家都承受着無形壓力，幸順利完成。提到他倆繼《使徒2》再合作，宣萱說：「之前套劇好正經，所以大家好嚴肅。今次係喜劇，我見到陳豪個樣都笑到不停NG，我話佢個樣好似阿諾舒華辛力加，應該係我繼《難兄難弟》之後最多NG嘅一套，真係拍得好開心。」陳豪亦讚她是個大好人：「對身邊人好照顧，又肯教導年輕演員，只要佢能夠幫上忙，佢都會承擔。」又指對方非常適合這角色，既硬朗又柔弱，還帶點傻氣。

至於滕麗名飾演的「陳三元」，17年後已升為警司，但她對前夫之死仍然未能釋懷，更因陳豪酷似前夫而對他產生好感。跟多年前相比，她的外形變得更靚、更成熟，演技當然亦大躍進，其中一幕她決定放下前夫，演繹得淋漓盡致，令人催淚。