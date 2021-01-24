着得火辣　凍啲都唔怕！

好耐冇試過連續凍咁多日，仲要冇得約朋友夜晚打邊爐，更加令人覺得今年冬天特別凍。想令身體暖一啲？原來唔係着多啲衫就得，相反，只要身材夠火辣，着得愈少布愈好！唔信？睇吓性感網紅Jamie Marie同寫真女優天木純嘅靚相，不難Feel到一陣暖流湧上心頭。

性感網紅玩瑜伽

瑜伽索女、魔鬼身材加埋性感造型，係咪諗起都興奮呢？難怪網紅Jamie Marie嘅人氣高企，甚至可以將自己練習瑜伽嘅性感相擺上網賣咁巴閉。1996年喺美國出生嘅佢，擁有34-26-34嘅迷人身段，2018年8月開始喺社交平台教人玩瑜伽，但佢發現跟住練習嘅網友唔多，絕大部分留言都係激讚其身材，所以佢慢慢轉型為瑜伽模特兒，以性感自拍相嚟呃Like，仲開設埋個人網站賣相添。事實上，佢嘅人氣真係超勁，開咗IG約兩個幾月，已經有3萬名追蹤者，問你服未！

乳神再現掀熱潮

喺日本寫真界，巨乳女新人不斷湧現，真係好易令讀者變得貪新忘舊。不過，有實力嘅女優始終會企得住，好似近排為日本雜誌《ENTAME》（月刊エンタメ）拍攝寫真嘅天木純，就係最佳人辦！身為90後嘅佢，擁有37I-23-37嘅驕人三圍，2012年喺寫真界出道時，獲網民冠以「童顏巨乳」、「乳神」、「天乳」等外號。2019年12月，阿妹宣布暫別寫真界，直至舊年8月先復出，雖然有人覺得純妹少咗啲童顏味，但就多番啲女人味，最重要係一對巨乳始終不變！難怪呢輯寫真相令日本網民有驚為天人嘅感覺，而佢最新推出嘅寫真集《あまのじゃく》，更加掀起搶購熱潮呢！

男士兵器凍到縮

熱脹冷縮呢個道理，相信男士們會有深切嘅體會。唔係講笑，英國專家Annabelle Knight發表文章指，男士喺寒冷嘅日子，兵器長度可能會萎縮50%，直徑則收縮20至30%，袋袋亦會縮到更貼近身體！據佢解釋，人體處於低溫環境下，會透過收縮其他部位嘅血管，令血液集中流向核心部位，以保護重要器官，所以兵器尺寸會比平時細小。不過，只要身體回暖，一切都會回復正常，所以同性功能衰退無關，唔使太擔心。