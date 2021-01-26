收視屢創新高！《哲仁王后》結局會跟原版？

韓劇《愛的迫降》男星金正賢與《藍海傳說》女星申惠善合演的tvN古裝穿越喜劇《哲仁王后》正熱播，上集收視升至13.623%新高。劇集改編自內地人氣網劇《太子妃升職記》，講述生活在現代的型男廚師，意外跌入泳池後，靈魂穿越到朝鮮時代的王后身上，外表是女兒身，但卻擁有男人心態的王后，在與王帝相處過程中產生感情，並引爆連串笑料。

於2015年在內地熱播的《太》劇合共35集，累計點擊高達39億，更捧紅了分別飾演太子妃的內地女星張天愛，以及扮演太子的內地男星盛一倫。而《哲》劇目前餘下6集，不少劇迷也很好奇原版是怎樣的結局。

張天愛與盛一倫在《太》劇中誕下一子，男方將王位傳給兒子後，便與愛人到世外桃園享受2人世界，某天卻遇上刺客，2人雙雙被刺身亡，死在浪漫的心形花海，但張天愛死後，意識卻回到了現代的男子身上，原本昏迷多時的他，醒來後在醫院亂跑，尋找心目中的愛人，卻遇上一位跟盛一倫眼神十分相似的醫生，故事就此結束，以開放式結局告終，未知韓版的劇情走向會否跟原版一樣？