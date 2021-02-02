【李居明大運同行】請個好外傭及好員工

外傭也是一種風水，關係家庭的吉凶禍福！

我教大家一種「六月訣」的方法，可以請個好外傭好員工，快而準！

何謂「六月訣」呢？找一位外傭的出生月份跟女主人的出生月份相距六個月。舉個例，女主人是西曆十月出生，加六個月或減六個月，即四月份出生的外傭最為理想。不用理會生肖，但必須以女主人的出生月份為依據，而不是男主人。這樣的外傭能與女主人和諧相處，不會生出很多麻煩事。緊記，工人房一定不可在西北方，必不聽僱主的指令。

很多家長為子女找補習老師也是傷透腦筋，如何找一位能真正幫助子女學習的老師呢？用「六月訣」吧！如子女生於西曆二月份，加六個月，便是找八月份的老師，只要他們說話，子女特別容易接受，特別與他們投契的。

好多來找我批八字的年輕人都會問同一個問題，我應該找一個怎樣的女朋友最好？又是「六月訣」既快又準！如果你出生在夏天七月份，你便找一個與你出生月份相差六個月的女朋友拍拖，亦就是說她以出生在冬天1月份左右為佳，代表兩個人所需的五行互補，戀愛成功的機會非常高。

由此可知，夫妻恩愛百年好合的黃金密碼，就在「六月訣」。其原理是出自「餓命學」。由出生月之季節來算，生於春天人最好配秋天生人，生於夏天人最好配冬天生人，這樣的夫妻在一起，能互補不足，夫妻最忌同月生，是「同病相憐」。因此，不要僱用同自己同月出生的人。

夫妻恩愛，家中一定放漆盒！很多年輕一代不知道，中國嫁娶文化中，母親為女兒準備的嫁妝，用的都是紅色漆器，紅色代表能添丁及得夫郎愛錫。為何用「漆器」？皆因四個字「如膠似漆」！「盒」乃「和合」也。家中愈多「盒」，夫妻恩愛又富有，子女聽話。母親為女兒婚姻幸福，「漆盒」真的必不可少！日本最多最靚！

今年的九紫大桃花星飛至東北方，未婚人士在房間東北方放個花瓶內插九枝紅花，可招愛情運。已婚人士化九紫火為地產運，把握機會置業換大屋！

家中錯放甚麼會引發牢獄之災？牛年如何防範小人是非，明日教你如何化解篤背脊！