【李居明大運同行】容易犯錯的過年大禁忌

再提醒你，不可以在家中的正北和東南位置貼揮春！會催旺五黃二黑土煞，因此貼紅色揮春一定要小心。今日大除夕，要分外醒神呀！

年三十晚吃團年飯，當然最好在圓桌上吃。要有十二碟餸菜，可包括湯水，代表一年的十二個月，這個「十二」是天數或宇宙密碼，而團年飯菜式不可單數，過年一定要吃雞，雞與「起」、「吉」諧音，意謂起家，置業興家，帶來好的家運。

食團年飯時，小孩子不可亂說話，家長要準備廁所用的衛生紙，若有人說了不吉祥的話或亂說話，就用衛生紙給他抹嘴，代表剛才所說的不是人話是屁話。

中國傳統大除夕晚上要吃餃子，大除夕晚上十一時到年初一凌晨一時的兩個小時稱「交子」時，最好吃餃子，意思交子得很成功。不說不知，當包餃子時去到最後一步是黏口，意謂將所有小人的口統統也封住，令他們不能說是非，說三道四！這很厲害！

大除夕晚有「守歲」的文化，以祈求父母長壽。守歲至凌晨三時，即寅時就算完成，因為寅時已有火氣來。大除夕愈夜睡覺，父母愈長壽！

大年初一的第一頓飯，必須一家人在一起，不一定要大魚大肉，可有一、兩碟齋菜，但不可滿桌都是素。當吃過了新年第一頓飯，所謂「有米落肚」，然後才開始吃其他新年糕點。千萬記住年初一不要吃粥了！

傳統習俗，主婦年初一煮飯的時候，要準備三日的餸菜，代表你全年豐足。年初一不宜用刀，否則代表全年有刀險，通常在過年前已切好年糕之類的食物。從初一到初五，萬萬不能動土及掃地，這是風水大忌。

年初一早上起床，為人子女者應向父母拜年，若長輩未起床梳洗，絕對不可以吵醒對方，更不可在床邊向他們拜年。同樣，父母切勿給還睡在床上渾渾沌沌的子女派紅包，被視為不吉。傳統文化認為，年初一不可睡午覺、亦不可服藥（長期病患者或嚴重疾病者除外）。

明天是大年初一，新春大吉！上午九時至下午一時出門拜年最為吉利！下午一時開始至晚上七時，均為凶時，不宜出門拜年！

過年打麻雀前可以算命！甚麼叫做「六星麻雀占卜法」？明日大年初一記得取出家中的麻雀來算每個人今年的運程！