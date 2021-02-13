拜太歲步 驟和最佳日子

要化煞，除佩戴生肖飾物化太歲外，拜太歲亦是常用的方法，但很多 人未必懂得當中的步驟及細節。其實拜太歲的方法可繁可簡，不論是往 大廟、細廟，還是自行在家中參拜，以下的步驟是不可缺少的。

往大廟參拜

很多寺廟都供奉太歲，當中以荃灣圓玄學院規模最大。進大廟和進細 廟的拜祭方式略有不同，如想到大型廟宇參拜，步驟如下 ：

1. 在廟外買一份太歲衣，寫上自己的姓名、年齡及出生年月日，以知會 太歲要保佑哪一位；

2. 首先往六十太歲的統領上香，辛丑牛年的太歲為「楊信」，又名「湯 信」；

3. 再到自己出生年所屬的太歲上香，如不知道的話，可查看廟內的六十 太歲一覽表；

4. 逐一向其餘太歲上香 ；

5. 最後將太歲衣化掉，便大功告成。

往細廟參拜

細廟的地方較為淺窄，很多時會將六十太歲放在一起，因此拜祭方式 較簡單：

1. 在廟外購買壽金，因為細廟一般沒有正式的太歲衣售賣，所以通常用 壽金代替；

2. 在壽金上寫上自己姓名及出生年月日，而壽金數目則按自己歲數多少 而定；

3. 向廟中太歲上香參拜；

4. 將準備好的壽金放到太歲像下，亦可請廟中的工作人員代勞；

5. 最後將衣紙化掉，大功告成。

在家中拜祭

如果不想往廟宇參拜，其實亦可在家中自行拜太歲，俗稱「拜當 天」，步驟如下：

1. 先在紅紙上寫下該年太歲資料，以本年為例，可寫上「辛丑年當年太 歲之位」或「辛丑年楊信太歲位」；

2. 將紅紙放在家中大神，如觀音、關帝像旁邊；

3. 以6款水果、煎堆及齋菜等供奉，再誠心參拜；

4. 最後將衣紙化掉，便大功告成。

注意事項

不論你用哪種方法，只要誠心參拜，太歲便會保佑，而供奉的物品不 需要有肉，只需簡單的香燭及水果便可，至於最適當拜太歲的日子可參 考以下時間表。

拜太歲後亦要謹記年尾「還太歲」，以酬謝神明一年來的庇佑。還太 歲的最適當時間為每年的冬至前，即西曆12月22日至23日。方法跟一般 還神步驟一樣，同樣只需要準備水果及香燭便可。