九宮飛星布置　好事齊來

新一年新開始，想在2021年增加財富、桃花等好運？正所謂「一命二運三風水」，大家可考慮透過家居風水布置來轉運。在玄學角度來說，其實只需按流年九宮飛星圖設置家居風水布局，即有機會趨吉避凶、好事齊來。事不宜遲，玄學家龍震天師傅即為大家分析2021年財位、桃花及防小人等流年方位，並傳授居家風水開運秘笈與開運寶物。

隨流年變化

甚麼是九宮飛星？龍師傅指出，九宮飛星是根據每年值年星入中宮之後，再依洛書數序飛移的九宮格，流年每年不同，故名九宮飛星。簡單而言，每一個家宅都可劃分成九宮，大家可在全屋的正中心點，找出東、南、西、北、東南、西南、東北及西北八個方位，以及中心點的中宮位，排出星圖之後，每個宮位都會有不同的飛星，包括一白貪狼星、二黑巨門星、三碧祿存星等，而其又代表不同事情如桃花運，健康運、是非等，再根據五行相生相剋法則，放置不同的風水物品用以催旺運勢。布局之後會幫助整體三成運勢，反之則沒有幫助，但不會讓壞運加劇。

值得一提，布局後，大約需要一個月時間來通氣，而新的一年立氣則為立春之時，所以以今年計，最好在農曆大年初一前布局；而布局時間則沒有特定，不用特意擇吉時。

辛丑年吉凶方位分析

東南

五黃星為廉貞星，主管災禍、病痛、傷人破財、意外等，如睡房、廚房在此處，健康會受到影響，因此宜放5個銅錢或1個銅鈴以作化煞。

開運寶物：5個銅錢或1個銅鈴

正南

一白貪狼星飛臨正南方，此星為九星中的吉星之一，主管桃花、人緣，睡房在此位置會增旺桃花運。同時，想催旺桃花運的朋友，可在此處放11粒黑色、藍色或灰色石頭在1杯清水內，又或者放置粉紅晶柱以催旺桃花運。

開運寶物：11粒黑色、藍色或灰色石頭（需注入清水），或粉紅晶柱

西南

三碧祿存星飛臨西南位，容易因與人爭吵、拗撬而動氣，手腳亦易有碰撞，睡房在此位置者，今年易與枕邊人不和，而且自身是非也多。因此，可在此位置擺放紫色物件如咕𠱸、掛畫、地氈等來化是非及爭吵。

開運寶物：紫色物件

正東

四綠文昌星飛臨正東位，此乃吉星之一，主學業、功名，能令頭腦清醒，因此是書桌最佳的擺放地。催旺此方位能對正在求學的人士起正面作用，在此簡單地放置4支毛筆或1個文昌塔可催旺讀書運。

開運寶物：4支毛筆或1個文昌塔

中宮

六白武曲星飛臨中宮位，屬於橫財位，此位影響有各項投資如股票、炒樓、佣金的朋友，也會影響有賭博習慣例如投注六合彩、賽馬的朋友。可在此處放置6粒白色石頭在1杯水內，或1個黃晶球用以催旺橫財。

開運寶物：6粒白色石頭（需注入清水）或1個黃晶球

正西

八白左輔星為吉星之首，是運勢最旺、最吉利，主錢財、吉慶，故又稱之為財星，對財運事業都有極大的幫助。想旺上加旺，可在此擺放8粒啡色或黃色石頭在一杯水內，或白水晶柱用以催正財。

開運寶物：8粒啡色或黃色石頭（需注入清水）或白水晶柱

東北

九紫星為右弼星，屬於喜慶吉星，有利添丁、提升姻緣運。想喜上加喜，可在此位置放紫色物件如地氈、掛畫、公仔等，或1個紫水晶球，即可催旺喜事如結婚，生子等。

開運寶物：紫色物件或1個紫水晶球

正北

二黑巨門星飛臨正北位，主管疾病、痛症，睡房在此處會影響健康運；而廚房在此處則會影響全屋人的健康，尤以腹部，腸胃等影響最大。宜在此處放5個銅錢或1個銅鈴以作化煞，並可增強健康運。

開運寶物：5個銅錢或1個銅鈴

西北

今年七赤為破軍位，因七運（即1984-2003年）為當旺之星，八運（即2004-2023年）為退氣之星，因此與人簽合約、談生意等，容易在臨門一刻被人破壞，感情方面亦然。因此建議在此處放1杯清水以化煞。

開運寶物：1杯清水