APRIL李娜恩疑涉霸凌　廣告抽起被要求退出新劇

韓國女團APRIL前成員李玹珠日前被爆當年退團是因為遭隊友欺凌，自稱是其高中同學的網民發文直斥其他成員全是加害者，人氣成員李娜恩更被爆曾涉校園霸凌，甚至用性罪犯的案件開玩笑，令其形象受損，並惹起軒然大波！

李娜恩與李帝勳合演的SBS韓劇《模範的士》將於下月啟播，近日有大批網民在電視台的官網留言要求涉校園霸凌及欺凌舊隊友的李娜恩退出該劇，否則揚言罷睇。而她參演的SBS綜藝節目《美味的廣場》將於明晚播出，電視台今日表示會盡量刪剪李娜恩的演出鏡頭，至於她代言的食品廣告亦受今次事件影響而被抽起。

此外，李玹珠於2015年以APRIL出道，翌年以健康為由停工，同年10月退團，聲稱是其胞弟的網民日前在發文爆料指姊姊在隊中被折磨和欺凌得很嚴重，更患上恐慌症和呼吸困難，甚至曾經企圖自殺，最終決定離隊。DSP事務所今日回應指有人在網上散布APRIL集體霸淩李玹珠的不實傳聞，為了保護李玹珠與APRIL不受傷害，與李玹珠及其母多次進行協商不果，故決定對李玹珠及其家人，以及自稱是李玹珠家人和友人的網民追究法律責任。