三方聯名鞋款　重現公牛、湖人王朝戰績　

「任何事情做到極致就是藝術」這句說話出自一套發哥近年主演的電影對白，該套電影講的是偽鈔。現實世界亦有一位仁兄玩「假嘢」玩到好極致，佢就係美國潮牌Chinatown Market主理人Mike Cherman。2016年創立品牌時就是受紐約唐人街Bootleg文化（即係山寨假嘢）所啟發，用上招牌哈哈笑圖案玩盡各種「抽水」玩味設計。最經典單品就係早年推出的IKEA FRAKTA Cap及連LeBron都着上腳的Nike x Converse Chuck 70，你以為於潮流界引起高度關注就會導致兩個品牌向Mike Cherman大興問罪之師？咁大個品牌梗係唔會咁小氣啦！IKEA其後自家推出的KNORVA Hat已經算係對Mike Cherman的無聲讚賞，而Converse更落落大方邀請Chinatown Market正式聯名合作，所以邊個話「玩假嘢」上唔到位？

繼2019年，雙方聯手推出過會採用感光帆布打造可變色的聯名鞋款後，是次Converse x Chinatown Market聯名系列就以NBA為主題，將90年代由設計師Jeff Hamilton為洛杉磯湖人隊及芝加哥公牛隊特別訂製的冠軍外套設計融入兩款Chuck 70。當中湖人隊一款就參照Jeff Hamilton於2002年為洛杉磯湖人隊奪得三連冠所設計的冠軍外套，於湖藍色鞋面勾勒出洛杉磯天際線及五角星圖案。另一款公牛隊就用上1998年Jeff Hamilton為芝加哥公牛隊第2次勇奪三連冠所訂製的冠軍外套設計，採用紅黑色配搭並分別於左右腳加入「91」、「92」、「93」、「96」、「97」及「98」字樣紀念6次稱霸的年份，將兩隊NBA偉大球隊所創下的王朝戰績完美紀錄下來。