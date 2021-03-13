點解唔同阮兆祥拍拖？梅小惠自爆真相...

藝人梅小惠近日接受車淑梅的電台節目訪問，席間講到她是自從曾志偉回歸擔任無綫高層後，網民推舉第8位最想見的回巢藝人，而其他藝人包括阮兆祥、金剛、謝天華及毛舜筠等，梅小惠聞言笑指家人和朋友都有告知︰「叫我快啲出番嚟做，好似講到我出番嚟舞廳做咁，哈哈！不過我都覺得電視台唔應該只有受尊重嘅藝人帶住年輕人，而冇咗40至60歲嘅中層，其實嗰啲人選大有人在，年長嘅藝人唔使咁吃力，所有電視台都應該百花齊放。」

講到近日無綫深夜重播她曾參演的電視劇《他來自江湖》，她的心裏卻感到無奈：「我寧願唔重播，我寧願要番達哥（吳孟達）！之前，每朝早7點都會收到達哥講早晨短訊，鬧鐘未響㗎！一年左右大家（信息）都停咗，最後一次喺舊年10月，之後就冇晒信息，未知係咪因為佢身體唔舒服。」

至於談及去年底離世的舊愛曾偉權，她心平氣和回應只會記得對方的好︰「我21歲見到筍嘢（曾偉權）就飛身過去，佢又高大又靚仔，第一日已經想（同佢）結婚，佢冇求過婚，因為我哋已經喺埋一齊，（大家）最後一次見係喺爸爸喪禮，我主動多謝佢……我冇乜嘢，我只會記得佢保護我，佢係好演員曾教導我，又會車出車入，我想食腸仔飽佢又周圍去搵畀我，呢啲就係美好嘅回憶！」

最後她更剖白感情事，被問及阮兆祥在她心碎時搬到她家隔籬居住，曾否想過跟他發展？她坦言：「大家唔知其實佢（祥仔）當時都失戀，咪一齊相依為命囉！不過佢真係好錫我，我相信上天會畀一個更好嘅人我！我有機會都想結婚，但係依家已經係家庭主婦，我一個人住都要煮飯洗碗，不過係一個未結婚、就快55歲嘅家庭主婦！哈哈！」