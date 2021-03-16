Q：本人五十餘歲，由兩星期前開始，和三十多歲太太的性生活都不好。我覺得自己的持久力突然下降，由之前可勃起保持十幾分鐘至射精，下跌至兩三分鐘就半軟，有時休息很久才再硬起來，等到太太都睡着，有時惟有中止。我是陽痿嗎？有不靠藥物的改善方法嗎？

凌先生

A：歐洲泌尿外科學會（EAU）對於俗稱陽痿的「勃起功能障礙」(Erectile Ddysfunction，ED)，列出一項主要定義。陽痿是指一位男性持續地不能達到或不能維持充分的勃起以獲得滿意的性生活，發病時間至少3個月以上。定義列明，「至少3個月，陰莖持續或反覆地無法達至足以維持滿意的性生活所需的硬度」。

伴侶親熱期間，忽然不靈光，場面掃興，男性不期然容易負面起來，絕望想像那是陽痿發生不幸在自己身上嗎？陰莖硬度不足並不表示必然是陽痿，從此失去勃起和性交能力，勃起功能不如理想，多數情況屬於輕度。而按上述醫學定義，閣下暫時情況仍待觀察，兩星期以來的失準問題可能屬偶發性，亦可能屬陽痿警號，閣下需要關注它，但毋須過分不安。

男性步入中年，生理能力徐徐走下坡，體力和性功能不如以往，乃身體機能衰退所使然。加上男性賀爾蒙隨年齡下降，容易導致有心無力、勃起硬度和持久力不足。性功能之變化隨之又會造成心理危機，男性易因失準而感到情緒不安和輕度憂鬱。

改善方法方面，男性應注意調整心情，避免看到不夠硬，即慌張起來，心情繃緊只會令情況更壞，強求之下，那話兒偏不聽話。遇上性交不順利，只乾等着重新勃起，易令伴侶感到冷場以至倒頭便睡。親密的做法是由繼續互相愛撫，轉移注意力，期間可藉愛撫引發的性刺激，使亢奮感重新抬頭。除了嘗試透過愛撫技巧改變情況，日常方面男士們亦需要注意性健康，壓力、吸煙、三高問題可致陽痿，男性在飲食作息上宜加調整節制。此外增生運動量能使男性恢復性能力和衝勁，必須持之以恒，強健體魄。若果情況在努力了兩三個月後仍未見改善，閣下宜向醫生求診和驗身，全面了解性健康狀況。

李偉儀