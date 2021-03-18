美國四仔嘅床上演出一向以肉緊激烈、高潮迭起見稱，尤其係見到女優爽到出汁，呻吟聲不斷，更加係四仔迷最鍾意睇嘅畫面。唔知以下3套作品能否成為你嘅心水選擇呢？

高分貝演出

由四仔名廠Elegant Angel炮製嘅「Bush」系列，素來以索女脫星、大兵器加激烈交合所構成嘅香艷床戰為賣點，而最新登場嘅《Bush #10》，精彩程度更勝前作！影片搵嚟Lacy Lennon、Bunny Colby、Paige Owens同Khloe Kapri孭飛，4位脫星唔止樣靚身材正，佢哋嘅高分貝叫床聲更加係出晒名，所以呢套零劇情新作可謂極盡視聽之娛，深夜欣賞真係要收細音量啊！

激情四射

講到高潮反應，有乜嘢比脫星高潮到噴水咁激烈？呢套由Third Degree製作嘅《Squirting MILFs #6》，除咗以高潮噴水為賣點，仲加入人妻元素，正呀！有份演出嘅Candice Dare、Kayla Paige同London River，全部都係現今四仔界炙手可熱嘅熟女脫星，故事背景相當簡單，講述佢哋因性慾太強，所以向壯男埋手。喺連場激戰中，佢哋唔止叫天拆地，仲噴出水柱，差啲以為爆水管呢！

高潮浪接浪

一次高潮，兩次高潮，三次高潮，夠未？未夠嘅話，就要睇吓Porn Pros嘅傑作《Multi-orgasmic》，因為影片以多次性高潮為主題，仲搵咗Kenna James、Eliza Ibarra、Aliya Brynn同Roxy Ryder演出，加上用咗大量主觀鏡頭拍攝，令四仔迷睇得特別有投入感。值得一提，一眾脫星嘅演出交足戲，喺激戰過程中，興奮到反白眼兼典床典席，足以令四仔迷血脈沸騰！