洗底成功！朱智賢獲無綫放生　蒲頭宣傳新劇

藝人朱智賢之前因與人夫黎振燁的負面新聞而遭無綫雪藏停工，上年有傳她會復出《東張西望》做主持，但最終沒有成事，事件發生差不多一年了，朱智賢一直未有「現身」及被派工作，但她亦相當積極洗底，勤做運動、修心，亦不時於社交平台上載行山及做運動相片，力挽形象。

據知無綫正式「放生」她，朱智賢有份演出的劇集《愛美麗狂想曲》下星期一播映，無綫高層開會後一致通過給她翻身機會，於後日（20日）宣傳活動正式復工見人。她接受東網訪問被問及此事，只回覆謂：「一切都等公司安排吧！」

而《愛》劇中，朱智賢與楊詩敏周旋於曹永廉之間，飾演女強人的她更獻出螢幕初吻給阿廉，劇中她亦有不少性感場口，說到與阿廉打拳戲份，她說：「劇中自己有個好慘嘅經歷，同阿廉有關嘅，所以之後先會做女強人，至於打拳場戲，因為我唔識呢項運動，又未拍過打戲，唔識點用力，一來拍打親佢，二來又怕出嚟效果唔逼真，不過阿廉好好，佢知我驚，怕我有壓力，佢猛叫我照打，好多嘢佢都遷就我。」

而曹永廉受訪時坦言不知道自己索得朱智賢螢幕初吻，他笑謂：「我真係唔知，講聲唔好意思，如果唔係嗰陣拍完場咀戲我一定封番10蚊、8蚊利是畀佢，大家利利是是嘛！」