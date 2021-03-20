監護權暫歸社署！黃玉郎嘆幾個月冇見大仔

著名漫畫家黃玉郎前年向監護委員會申請，爭取患嚴重自閉症兒子黃英樑（Royce）的監護令，因未有定案，權限暫判給社會福利署，父子因疫情而多月沒見面，他大表掛心。提到與新任少妻的1歲多兒子，他笑言未想過要他繼承衣鉢。

黃玉郎當年與倪詩蓓相戀，及後誕下現年21歲的兒子Royce，女方近年狂呻照顧兒子的辛酸，又暗示有人對兒子照顧不周，雙方不時隔空駁火。男方於2017年入稟爭取兒子撫養權，翌年把行動升級，向監護委員會申請監護令。

怕「見面」刺激情緒

事隔3年，黃玉郎昨日受訪時透露與倪詩蓓已沒聯絡，對於爭取監護令一事，他表示：「因為個仔嘅行為能力問題，雖然係父母是但一邊做監護人，過程間大家都有爭取，但最後畀咗社署，兩個都爭，不如畀政府做中間人。（之後有冇見過Royce？）第4波疫情前可以見，呢幾個月唔見得，不過佢喺學校宿舍有人照顧，生活冇咩問題。我每個月畀嘅錢唔多，都係買啲日用品。（畀6,000蚊？）起碼啦！應該要負責任嘅，想畀多啲父愛佢。（掛住個仔？）冇計，有提議過視像探訪，後來又話唔好，見唔到人，有情緒就會麻煩。」對於兒子的狀況，他望疫情緩和後再次帶Royce外出享受親子樂。

新作「聽命」加愛情線

談到前年再婚娶少妻Cass，並育有現時20個月大的兒子，問到是否嚴父？黃玉郎立即「慈父Mode」，展示手機中的全家福，並稱不會勉強兒子繼承事業：「唔會，呢樣嘢講天賦，順其自然。」最近忙於籌備下周推出的全新漫畫《天妖玄奇》的他，透露新作僅構思了半年，並預告會有驚喜，皆因將破天荒加入浪漫愛情線，他透露是太太獻計：「佢希望個故事浪漫，同埋色彩唔好太濃艷，所以我就調節。（畀太太睇初稿？）唔畀住，等印出嚟再簽個名畀佢慢慢觀賞。（今次本書有冇難度？）都有，因為妖嘅發展空間好大，呢本書會有過千隻妖，初步出50期以上，要睇畫迷反應，希望可以再次創造經典啦！」