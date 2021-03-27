「5：2斷食法」　吃足7日照樣瘦！

減肥的方法千千萬，總有一款啱你的需求。近年興起間歇性斷食，除了有瘦身功效外，亦能給長期運作的腸胃有「休息」機會。不過單單是間歇性斷食的方法就有好多種，最近據說比起大流行的「168斷食減肥法」，由英國醫生及知名健康節目主持人Dr. Michael Mosley提出的「5：2輕斷食法」更有效，他本人就靠這個方法3個月減走9公斤，連體脂都有所下降。一周食足7日，亦沒有明確的進食時間限制，最啱進食不定時的上班一族！

5：2進食規律

「5：2斷食法」指的是每周找兩天為間歇性斷食日，不建議選連續兩天進行，比較好堅持。最好相隔幾天，建議在周末前後的星期一及星期四進行。其餘5天可正常飲食，不過仍要保持熱量在1,800卡路里以下。

兩日輕斷食飲食守則

在每周兩天的輕斷食中，攝取的熱量需為平常的1/4，即男性為600大卡，女性為500大卡。食物方面建議選擇低GI的食物，控制血糖，如糙米、蕎麥麵、燕麥等。澱粉的攝取量最好控制在女性一天為100g、男性為150g。優質的蛋白質如雞胸肉、蛋、紅肉及蔬菜水果等都可以食。蔬菜建議以沙律或水煮的方式烹飪，少油少調味料。但含澱粉的薯仔、南瓜等亦要減少食用。飲品方面除了減肥的慣列多喝水外，也可選擇綠茶或黑咖啡等無糖飲品，熱飲為佳。

營養師推介餐單

如果不太懂得計算卡路里，不如參考一下台灣營養師趙函穎分享的「5：2斷食法」2日輕斷食餐單。營養師把一天分為早午餐及晚餐。早餐為半碗低升糖指數主食（如糙米、燕麥、粟米、番薯）、蛋豆魚肉類1份（如雞蛋、雞胸肉）、低升糖指數水果1份（如香蕉、蘋果）和走油蔬菜不限。而晚餐則是蛋豆魚肉類2~3份 （魚片和肉片約手掌大小的分量）、堅果一小把和走油蔬菜不限。