【盧凱彤生忌】林二汶開處女紅館騷　向摯友「獻花」

一連兩場林二汶《The Beginning of Faith Live》演唱會開鑼，成為第4波疫情持續下今年首個紅館個唱。主辦單位為配合預防及控制疫情，場地加設圍欄分隔人流，觀眾提早入場進行量體溫及掃瞄「安心出行」二維碼或填表登記。而場內的四面台，只開放近舞台的半場座位，並以喇叭及射燈位隔開觀眾，而樂手及和音有圍板相隔，觀眾席每組4人，右左留1個「吉位」。

捧場的圈中朋友有馮允謙、岑寧兒、黃偉文、盧凱彤及二汶父母外，還有參加《全民造星III》比賽的Manson及陳葦璇等。入行20年、首圓紅館夢的二汶於晚上8時半登場，梳了箭豬潮髮型獻唱《再聚》，而此歌意義深遠，由at17成員盧凱彤作曲外，今日亦是故友35歲忌辰，她身穿彩色裙寓意向摯友隔空獻花。

當二汶邊唱《Wanna Be》邊行近台邊時狂揮手向觀眾問好：「歡迎嚟到2021年第1個紅館演唱會，要畀啲掌聲自己，正如我啲歌詞可以擁抱時就要擁抱，疫情吓擁抱好簡單，跟住指示就得，大家認真瞌埋眼，我叫你開眼時就金精火眼望住我。」當觀眾睜開眼時，她即擺出chok爆甫士，再說：「啱啱你哋畀嘅attention就係最強烈擁抱，多謝大家畀咗咁多年attention我，多到可以送我上紅館。」

二汶又發表高跟鞋論，指很羡慕別人可着高跟鞋追巴士，可惜着高跟鞋非她強項，因重磅又怕腳趾痛，所以開騷只能着平底鞋，又說：「聽到啲人話『藝人要食得鹹魚抵得渴』時，我會心痛兼腳趾痛，但唯獨有班人唔會同我講呢啲說話，就係陪我捱過嘅姊妹、兄弟及拍擋們，佢哋會明白我痛苦，仲會撐起我，感覺好似着咗平底鞋咁，可以腳踏實地、重頭做起。」緊接唱出《下一站天后》。

而開場時前，身穿盧凱彤歌曲T恤的二汶粉絲陳小姐，就準備了500至1,000枝旗仔送贈歌迷，而另兩位分別姓吳及林的女粉絲就表示戴了個方便大叫的口罩看騷。