【打破星女郎魔咒】畀99分周星馳！林允約定疫後請食飯

「星女郎」林允入行至今，成績有目共睹，回顧5年演藝路，她打破了「星女郎魔咒」，多年來依然非常感激周星馳這位伯樂，更約定疫情後來港請「恩師」食飯！如果要為這位「經理人」打分，她會畀99分，佻皮笑言若畀滿分，擔心對方會驕傲！

周星馳多年來成功捧紅不少「星女郎」，5年前，電影《美人魚》令原本寂寂無聞的林允一炮而紅，成為影、視搶手貨及品牌寵兒，工作多不勝數。日前她接受東網專訪，回望5年演藝路，直言很感謝周星馳令她成為幸運兒：「因為《美人魚》受到了大家的廣泛關注，感覺幸運的同時又很有壓力，不過之後也漸漸找到屬於自己的節奏。這些年每一個作品的拍攝，對我來說都是不斷積累和學習，過程入面，我最想感謝的就是星爺！」

不少「星女郎」走紅以後，便跟周星馳出現分歧，如黃聖依、張雨綺等，林允卻打破這個「魔咒」，雙方感情更愈來愈好！問到入行以來最喜歡哪部作品？她即為對方新片賣廣告：「很多都挺喜歡，不過最喜歡的當然是還沒上映的《美人魚2》呀！哈哈！至於為甚麽？到時候上映了，你們去電影院看就知道啦！」

未遇心動Mr. Right

她力撐周星馳以前跟現在都沒有變，一如既往的對大家好，雖然現在她的工作很忙碌，但還是很想來港與對方見面：「因為疫情的關係，已經很久沒和星爺見面了，之前還說等疫情好了以後去香港請他吃飯。（如果要給周星馳這位經理人打分，你會給他多少分？）給他99分，因為滿分的話，怕他會驕傲！哈哈！」

感情方面，雖然傳出過不少緋聞，但她依然是單身一人，問到緋聞男友王大陸是否她「那杯茶」？她笑說：「這個不好說，等我真正遇見心動的那位，才能給出這個答案，我和王大陸只是好朋友啦！」