【他才是影帝】廖啟智：太太是我的最佳女主角

「智叔」廖啟智從影超過40年，1979年入讀無綫第8期藝員訓練班，並跟同為同學的陳敏兒邂逅，結下情緣。畢業後他第1個獲委派的角色，是和周潤發合演劇集《上海灘》，飾演「丁力」的助手「陳祥貴」。浪奔浪流之間，周潤發憑《上》劇，事業更上一層樓，智叔雖未升格男一位置，路遙知馬力，憑着過人實力，帶來浪接浪的經典：《包青天》的「公孫策」、《射鵰英雄傳》的「周伯通」等，而他於1990年在節目《歡樂滿東華》中的籌款表演「着高踭鞋行鋼線」，更是大家的集體回憶。

演技盡露光芒，成績有目共睹，智叔演出的電影作品更是膾炙人口。在《無間道2》中把出生入死的兄弟殺掉後，他拿起口琴吹奏《友誼萬歲》，千言萬語，盡在不言中，原來這是他的神來之筆，臨時想出這橋段，加插吹口琴這幕。在《福伯》中飾演殮房法醫官，冰冷面孔下為兒子解剖，無奈與悲痛，智叔演得手到拿來。還有《無雙》的偽鈔電版專家「鑫叔」、《消失的子彈》「丁老闆」、《點五步》的「盧校長」...經典無數，數之不盡。

智叔八度獲香港金像獎「最佳男配角」提名，兩次獲獎，1993年憑《籠民》中飾演智障人士「太子森」首度提名，並擊敗對手梁朝偉，首封香港金像獎「最佳男配角」；2009年憑《證人》再獲殊榮，2016年更憑《愛存在》成為第1屆馬來西亞金蝶獎最佳男主角，首當影帝。舞台劇《秒速18米》、《遍地芳菲》等也有其足跡，2012年憑《斜路黃花》獲香港舞台劇獎「最佳男主角(悲劇/正劇)」。雖然他沒有主角的命，但憑其「戲」勢及公認的演技，他根本就是影帝，其光芒如主角無異。如今離去，演藝界缺失了一塊重要的拼圖。

無論獲獎多少，智叔在大家心目中，不單是銀幕上的最佳男主角，更是完美丈夫及爸爸。性格低調沉實的他，跟五光十色的娛樂圈雖然看來格格不入，但他仍然能保持箇中的真我及堅持，入行以來全冇緋聞是非，錢銀女人，恩怨情仇，全部沾不上邊，最令人羨慕的，是他跟太太陳敏兒的感情細水長流，甜蜜溫馨。他說：「她是我的最佳女主角，是我的。不是大家的，是我的，也是她兒子的。」

在藝訓班已開始戀情，雖然眼見女友是無綫力捧的花旦，和多位當家小生如梁朝偉等合作，自己還是在二線的角色，但雙方的事業距離未有造成感情障礙，1987年結婚，結束8年的愛情長跑。和智叔育有3名兒子的陳敏兒，開始為了專注照顧家庭，逐漸退出幕前，惟天意弄人，2003年發現當時只有3歲的幼子文諾患有血癌，抗戰3年，文諾於2006年病逝。

雖然文諾離世15年，但智叔說保持每天會跟幼子傾偈的「習慣」，更曾自責是否自己做得不足致兒子抱恙：「我每晚都習慣同3個仔冚被，有次去到諾諾張床，冇得冚，我接受唔到。」、「手機鈴聲係囝囝嘅歌聲，係敏兒教佢唱，以後無論用咩電話，都會用呢個鈴聲，每次聽到，就好有動力。」即使第2度獲最佳男配角，他拿着獎項時，也向天上的文諾說：「諾諾，雖然你今日唔喺我身邊，但我知道呢個獎，你同我都有份。」而陳敏兒也因巨大壓力及悲痛，曾患有抑鬱症及有輕生念頭，和智叔的關係一度緊張。2007年結婚20周年，他們為愛情再訂誓盟，穿上婚紗禮服於教堂行禮，寓意風雨過後，執子之手重新上路。

飽受幼子逝世的傷痛，還要面對外間批評其長子網晒易服照及自稱廢青，幾許風雨，智叔和陳敏兒依然盡心守護家庭，管教兒子不打不縱不鬧，他曾說：「子女係龍係蟲都唔重要，最重要同父母有好嘅關係，無論言語或行為都會破壞關係，所以，對子女唔可以出口傷人。」

從未有因明星的身份而自覺有所不同，智叔是少有入世的藝人，他說：「苦難不是活下去的理由，快樂才是。」、「老實說，我不想自己捱得，更加希望不要捱，但做人就是這樣，你想活得精彩，遇到事情時，就要勇敢面對。」 搭港鐵、搭巴士、歎茶餐廳、養妻活兒、柴米油鹽，是他也是你和我，十年如一，生活就是生活，光環是虛無，這才是人生。