悼念廖啟智！無綫重播告別作《律政強人》

資深藝人廖啟智（智叔）昨日病逝，他縱橫影視圈超過40年，參演作品多不勝數，無綫為悼念智叔，將作出節目調動，於本月31日開始，逢周一至日晚上11時50分，重播2016年他在無綫演出的告別作《律政強人》，讓觀眾再一睹智叔的精湛演技。

與智叔多年來合作無間的周潤發，對於好拍檔離世大感心痛，他說：「永遠的懷念，祝願智哥一路好走，敏兒要堅強面對將來。」

與智叔相識約40年的田啟文感到十分傷心，他透露廖啟智住院期間曾2度心臟停頓，但鬥志堅強，仍然樂觀面對病情。他又指因疫情關係，未能到醫院見好友最後一面，大感遺憾。他透露原本與廖啟智合作籌備開拍電影，想提攜電影圈中的年輕人，可惜因智叔病情暫停，此計劃更是智叔的心願。田啟文承諾會做好智叔所託附的事，對好友作為一個紀念。

天王郭富城與智叔曾合作《C+偵探》、《B+偵探》及《無雙》等電影，對於智叔離世消息，他感到非常難過，在社交網留言悼念：「我同智叔合作嘅電影都多，佢係一個好好嘅演出對手，亦係一個真心熱愛演戲的好演員，非常專業，為人非常君子！希望智叔家人節哀順變，大家係會永遠懷念廖啟智這位優秀的好演員。」