KIA Carnival　人氣MPV　12大必知

全新第4代KIA旗艦家庭車型Carnival抵港，提供7座及8座位選擇，並備有Luxury、Premium 及Platinum 共3個版本。

隔了一整個第3代，KIA旗艦家庭車型Carnival以全新第4代回歸香港巿場，為車迷增添多一個7/8座家庭MPV選擇。輸港全新Carnival備有Luxury、Premium 及Platinum 共3個版本，其中Luxury和Premium版，提供7座及8座位選擇。

提供拍攝的是配置最齊的頂級Platinum版，拍攝期間吸引不少途經車迷目光，有車迷駛經不禁探頭出車窗直接查詢車價，亦有路經車迷番轉頭要睇車，可見其受歡迎程度之高。說到這，相信大家會好奇一問「왜？」(發音：類似Wear，省略尾音)，即「點解？」的意思，以下12大必知或許能解答到你。

規格表

車型：5門7或8座位MPV

引擎：V6 自然吸氣

容積：3,470cc

最大馬力：272ps/ 6,400rpm

最大扭力：331.5Nm/ 5,000rpm

驅動：前置引擎、前輸驅動

傳動：8前速自動波

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

平均耗油量：10.6L/100km

車身體積：5,155 x 1,995 x 1,775mm