巨型鳥居加燈籠　復活節玩盡日本市集

【特約報道】疫情令大家冇得去旅行，掛住鄉下可以點算好？由即日起至4月5日期間，九龍灣建造業零碳天地將舉行「零碳天地春日祭 優選國度日本體驗市集 2021」，現場以日本九州宮崎縣日南市的傳統祭典為設計藍圖，設有巨型鳥居、繪馬等「打卡位」，仲可以買到日南市直送的產品，以及參加精油工作坊，有得買又有得玩，讓你一解「思鄉」之情！

全新網購平台 提供獨特旅遊體驗

舉辦是次活動的網購平台ExcLand表示：希望藉着今次活動向香港人推介日本的優質產品，未來更會將國內及香港的優質產品推介給國際，刺激經濟發展。而ExcLand也會在不久將來，於網上購物平台及旅遊平台推動AI及5G，給予大家一個全新的購物體驗；並會推出與別不同的旅行團，讓大家到世界各地進行深度遊，從不一樣的角度看世界。

期間限定打卡位 和式滋味放送

今次市集得到日本九州日南市政府全力支持，除了有各式攤檔售賣日南市直送的產品外，場內布置更加入日式元素，包括巨型鳥居、繪馬架等，在鳥居前影相，絕對有置身日本神社的感覺。燈籠陣也是必去的打卡位，到了晚上，燈籠陣和場內樹木配合燈光效果，冇得飛都可以感受到濃濃的日本祭典氣氛。不妨把握機會，在零碳天地與親友渡過一個愉快的「日本之旅」。

登記成為ExcLand會員 優惠着數多

另外，凡ExcLand會員於場內消費，即可免費換領精美繪馬乙塊，寫上自己的心願掛在繪馬架上，希望願望成真！活動期間更舉辦日本精油工作坊，來自日本的調香師會以視像形式教大家製作精油，所有精油原材料都是從日本直送，無添加人造香料、純天然製造，有興趣參加精油工作坊的朋友可先到網上登記（名額有限）。今次活動亦有另一個任務，就是要為大家介紹位於日南市的小鎮飫肥，這個地方於1997年被譽為九州第一個「重要傳統建築群保存區」，區內保留?好多寶貴嘅歷史文化建築。ExcLand 的專業團隊於市集現場以虛擬及實體的方法，將飫肥最美麗的風景及名勝帶到大家眼前。現在登記成為ExcLand會員，除了可得到日本體驗市集入場券及精美紀念品外，更可參加大抽獎，頭獎可獲得PlayStation 5（兩名），二獎及三獎均可獲得ExcLand電子現金券，獎品非常吸引！

「優選國度日本體驗市集2021」

日期：即日起至2021年4月5日

時間：下午1時30分至晚上8時

地點：九龍灣建造業零碳天地

費用：免費入場