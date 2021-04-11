ELEMENTS 圓方推出「春夏繽紛購物賞」　消費滿港幣$2,000享100%回贈獎賞

齊來擁抱春夏時尚魅力，ELEMENTS 圓方匯聚國際頂級時尚品牌，讓顧客時刻緊貼最新潮流，綻放動人光彩兼享豐富獎賞！由4月12日至5月9日，ELEMENTS 圓方推出「春夏繽紛購物賞」，顧客於場內消費滿港幣 $2,000 即可享總值港幣$2,000 獎賞，回贈率高達 100%！憑指定消費金額，更可享總值高達港幣 $8,000 ELEMENTS 圓方現金券及商戶禮券，讓顧客可以盡情於場內挑選新季服飾，煥發全新活力造型！各款ELEMENTS 圓方現金券分別適用於場內逾百間人氣商戶，包括國際時尚品牌：Alexander McQueen、BOTTEGA VENETA、CERRUTI 1881、Giorgio Armani、Salvatore Ferragamo 及美容品牌 DIOR BEAUTY、Estée Lauder、Lancôme 及 Sisley Paris 等。此外，顧客更可於場內多間食肆享用低至半價的堂食優惠！

「春夏繽紛購物賞」：憑指定消費更可享總值高達港幣$8,000 獎賞

投入燦爛春日，於ELEMENTS 圓方探索時尚新靈感，煥發全新活力造型。由4月12日至5月9日，顧客於ELEMENTS 圓方以電子貨幣即日單一消費滿港幣 $2,000，即可享總值港幣$2,000 獎賞#，包括港幣$1,000 ELEMENTS 圓方餐飲現金券、PREMIERE CINEMAS 買一送一電影禮券2張及港幣 $800商戶禮券！此外，顧客於ELEMENTS 圓方以電子貨幣消費滿港幣$28,000，亦可享總值港幣 $8,000獎賞# ，包括港幣$2,200 ELEMENTS 圓方現金券、PREMIERE CINEMAS 電影禮券2張及買一送一電影禮券10張，以及港幣 $4,600商戶禮券！立即相約三五知己親臨ELEMENTS 圓方盡享一連串購物及餐飲禮遇，賺取多重購物優惠！

PREMIERE CINEMAS 電影禮券及買一送一電影禮券，適用於多套全新港產話題電影，包括香港首部以跑步為主題的勵志電影《二次人生》；集合七大影帝主演，大玩隔離酒店生活的《總是有愛在隔離》；還有戲迷期待已久－由古天樂、楊祐寧等型男列陣的動作特技鉅製《真．三國無雙》，讓你與摯友一同於大銀幕下享受極緻視聽之娛，兼享豐富購物禮遇！

盡享低至半價堂食餐飲優惠* 兼享高達10小時免費泊車優惠

與摯友共享美酒佳餚，締造珍貴的相處時光。ELEMENTS 圓方亦準備了多個低至半價堂食優惠，包括：於 Mango Tree 堂食惠顧「泰式海鮮饗宴」，可享買一送一優惠；於 McSorley's Brewhouse & Grill堂食惠顧每日指定菜式，可享低至半價優惠；於 MONSOON Oriental Cuisine 惠顧「1.5 小時無限暢飲」，可享優惠價港幣 $168；於 Dim Sum Library 堂食惠顧「晚市特選套餐」，可享優惠價港幣$660；於魚塘鴨子堂食惠顧烤北京填鴨，可享8折優惠、單一消費滿每 HK$200，可享 HK$100 現金券1張供下次使用。場內還有更多餐飲優惠，快相約好友於ELEMENTS 圓方品嘗豐盛饗宴！

此外，ELEMENTS 圓方又為顧客帶來免費泊車優惠，由即日起憑 PREMIERE CINEMAS 即日電影戲票2張，可享2小時泊車優惠；另於ELEMENTS 圓方憑任何即日餐飲消費，可享3小時泊車優惠；消費滿 HK$400，額外享高達5小時泊車優惠，即合共可享高達10小時泊車優惠。另外，由即日起至5月9日，於ELEMENTS 圓方換領任何免費泊車優惠，更可額外獲總值 HK$450 加德士汽油優惠券#！

ELEMENTS 圓方「春夏繽紛購物賞」

推廣日期：由4月12日至5月9日

禮品換領處

火區1樓 (TUDOR 店側，開放時間為上午10時至晚上10時)

金區2樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時)

^有關 PREMIERE CINEMAS 推廣優惠，詳情請致電2388 0002向戲院查詢。

*優惠將不斷更新，如有更改恕不另行通知。所有優惠受條款及細則約束，詳情請向有關商戶查詢。