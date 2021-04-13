唔准問有關金正賢問題遭拒　徐睿知缺席新片發布會

人氣韓劇《哲仁王后》的男星金正賢近日被翻炒於大前年與少女時代成員徐賢拍劇集《時間》期間耍大牌，更在發布會上黑面拒翹女方，昨日卻爆出原來當時與金正賢交往的女星徐睿知是「控制狂」，韓媒公開兩人的對話記錄，可見徐睿知曾要求金正賢修改《時間》中的感情戲，更禁止他與女工作人員有身體接觸。

而徐睿知被爆曾與金正賢拍拖及控制對方後，其所屬事務所僅表示正在確認中，但至今一直沒有正面回應事件，而她與男星金剛宇合演的新片《明天的記憶》將於下周開畫，她原定出席今日舉行的發布會，昨日有傳她因為避風頭而缺席活動，今日有消息指事務所昨日曾向製作公司表示會於昨日回應事件，但後來卻表示未能於昨日之內作出回應，並要求不要接受有關金正賢的提問，但遭到拒絕，事務所最後於昨晚9點左右向製作公司表示徐睿知因為私事而缺席發布會。

此外，有前韓國記者昨晚在網上節目上爆料指徐賢在拍攝《時間》時經常因為拍檔金正賢而受傷害及落淚，因為情況變得愈來愈差，金正賢的事務所特別出手調解，當時金正賢向徐賢道歉：「我是因為身體太差才這樣。」而徐賢則安慰對方並表示理解，但徐賢後來聽到身邊人說的傳聞，曾問金正賢是否因為徐睿知才這樣，金正賢卻堅決否認。