亞洲第一塑料展今日開幕　網上直播看全球創新科技　搶佔大灣區新商機

【特約報道】塑料在新冠肺炎「後疫情時代」擔當著重要角色。由醫用防護物品如口罩、手套、呼吸器、保護衣，到外賣和網購使用的包裝，甚至應付網上學習及遙距工作的電子設備，以及因為居家時間增加而所需的小家電和輕便運動器材等，都離不開塑料。

塑料應用不局限於表面看得到是"Made of Plastics”的產品，在產品輕量化的趨勢下，產品中關鍵零部件也找到塑料的蹤影。「智」造未來生活的5G技術核心零件、智能家具硬件、無人駕駛技術的傳感器、AR/VR應用，都是高性能塑料與科技的完美結合。塑料的用途超乎所想，與塑料有關的，不論是原料、加工工藝還是自動化生產技術，全都是大學問，塑料趨勢甚至成為製造行業的風向標。這次疫情讓全球的產業鏈重新洗牌，港商和傳統產業若能快速掌握行業趨勢，便可以從研發、產品設計和開發方面覓得商機，突圍而出﹗

來不到現場？零距離網上直播觀展

本年全球唯一的世界級塑料橡膠展CHINAPLAS 2021，由今日至4月16日在深圳國際會展中心（寶安新館）舉行，盡享大灣區經濟的優越地利。中外展商數目突破3,600家，展出大量自動化設備、高新材料、環保方案。今屆除了實體展會，更引入現場直播，即使未能親往現場，都可以零距離看展品、看技術，網上學習如何在新時代、新地區尋找商機。