《白色強人II》煞科！馬國明嘆唔易：拍劇以嚟最深刻一次

藝人馬國明、陳豪、郭晉安、唐詩詠、胡定欣及張曦雯於內地為無綫重頭劇《白色強人II》拍攝外景，經過個多月的隔離及拍攝，大家終於順利完成最後一場戲，既開心又不捨。於監製羅永賢帶領下，齊齊開香檳及食煞科飯慶祝。馬國明接受東網訪問時坦言今次外景拍攝是入行以來最深刻、難忘的一次。他謂：「真係好難忘，一來因為疫情關係，大家一嚟到就要隔離，感覺好特別，而且我哋成隊Crew有40幾人，過程就好似成個團隊一齊共患難，經歷咗好多嘢咁，我哋拍攝中途都做咗幾次檢測。」他又指拍攝期間都去了4個地方，包括上海及山區：「行程都好緊密，好多謝監製羅永賢，佢一直帶住我哋成班人度過咁多困難，導演、PA佢哋都好好，有乜問題一齊解決，今次好多阻滯，但拍到最後一日都好開心，大家食咗收工飯，好熱鬧，成個團隊感覺好強，希望疫情快啲過去，以後唔使過咁嘅『患難』。」

說到劇中有很多手術室戲，馬國明表示拍手術戲比動作場口更難拍：「一啲都唔容易拍，我夠膽講拍手術室嘅戲比拍動作戲更需時，每一個過程、動作唔可以錯，拍得好仔細，要好多嘢配合。其次我哋有立法會、開世衞會議嘅大場口，上海嗰個禮堂景喺香港係冇可能搵到借嚟拍，真係好靚，成班人開會拍多個角度，全場坐滿晒人要畀反應，一啲都唔容易，好感激整個團隊協力。」

至於唐詩詠出發後就水土不服，不停屙兼皮膚敏感，她謂：「都好嚴重，我第一次咁樣，成塊臉紅晒，起晒粒粒，可能天氣開始轉唔習慣。隔離完啲朋友都有寄啲護膚品嚟打救我，差唔多成個拍攝期我嘅皮膚都係一直Keep住敏感，依家拍完咪冇事囉！次次都係咁㗎！真係要監製幫手，做後期幫我執靚佢！ 」

而胡定欣亦指今次行程很豐富，中途去上海又去清遠，更指清遠很值得去。她謂：「雖然我哋來回用咗6個鐘頭車程去嗰度拍一場大班人圍住開會嘅場口，真係好難先搵到嗰個圓形室內景。」劇中她飾演腫瘤科醫生，一個很強的角色，首次穿起醫生袍演醫生的她，表示甚有使命感，說到拍手術戲，她謂：「我第一次拍手術戲，好在現場有專業醫生指導，我哋都問咗好多問題，要喺嗰秒好專業畀做到啲動作，真係唔容易。（有冇手震？）咁又冇，不過馬國明仲辛苦，佢比我仲多手術戲份。」

陳豪就於拍攝期在當地過生日，除了獲劇組為他慶祝外，他最開心是可以百忙之中抽時間於當地出席商演活動，搵真銀之餘更有一大班Fans於現場為他慶祝，大會更特製了一個有「全家福」的Family Cake給他，相當有心。他受訪時坦言今次拍攝都很順利，更感恩這段期間太太陳茵媺幫忙獨力照顧家中小朋友，真的不容易！