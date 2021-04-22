響應「地球日」　齊齊扮靚救地球

今天（4月22日）是「世界地球日」，今年的主題是「修復地球」。作為愛護地球的你，不如也趁這一日，透過扮靚支持環保。（互聯網）

近年，環保成為大勢所趨，愈來愈多人開始減用或棄用飲管、膠袋，養成走塑習慣。其實除了從改變生活習慣着手，女士們日常護膚及化妝都可以投入綠色環保風潮。適逢今天（4月22日）是「地球日」，而今年主題是「修復地球」，愛美的你不妨加入Green Beauty行列，從可持續發展的方向，入手以環保概念研發的美妝保養品，為愛護地球出一分力！

與設計先驅聯名

今年Aesop與倫敦的永續時尚設計先驅RÆBURN合作推出限量版「RÆMADE探險家隨行組」（本地限量發售600套），當中包含1個收納袋、賦活手部乾洗清潔露50ml、賦活芳香手部乾洗噴霧50ml、賦活芳香護手霜75ml，其中收納袋以80%回收再生棉製成。而另一套在全球限量發售300套的「RÆMADE探險家隨行組」，則是回收1960年代的航空導航地圖，絹印於棉布上的地圖，可看到如今被破壞的世界角落，包括婆羅洲、鹹海等，1張地圖可製作成4件收納袋，沒有浪費任何織物材料。品牌為持續傳達回收再利用的精神，更公開「探險家旅行組」的設計版型，有興趣又擁有縫紉機的你，不妨一試在家自行製作收納袋。

洗髮皂減塑

AVEDA今年與合作夥伴一起籌集超過$200萬美元，用於2021年地球月及日後為印度、尼泊爾、馬達加斯加和埃塞俄比亞等地區人士提供和保護潔淨水源。此外，更推出純素、無矽配方，不含硫酸鹽清潔劑，零殘忍不經動物測試的限量版Shampure™純香洗髮皂，其包裝盒採用100%回收再製FSC認證纖維製造，所以買洗髮皂可同時幫助減少2噸塑膠的用量，相當於18萬個塑膠瓶子，變相支持環保。

實踐可持續耕種

除包裝外，成分環保與否也很重要！ARMANI Beauty全新推出的極致再生活膚修護乳液，配方中的王牌成分─REVISCENTALIS™非洲再生植物精華，提煉自嗜極植物「復活草」密羅木。密羅木源自津巴布韋奇維區，採用可持續發展的培植模式，並全部由專人親手採摘，確保尊重天然材料和當地社區。使用一刻，就如出力支持可持續發展產業一樣。

再造物料包裝

Burt's Bees最新推出的天然護唇精華油（甜杏），配方100%天然，滿注杏仁油，用後由肌底滋潤雙唇，減淡唇紋，煥發水潤光澤。加上製作過程中不經動物測試，包裝更由循環再造環保物料製造，完全貫徹品牌一向的環保宗旨。

100% Vegan-friendly

Clarins旗下支線my CLARINS主打100% Vegan-friendly路線，今年推出的Micellar Cleansing Water集潔膚、卸妝、紓緩、醒膚等功效於一身。當中的超微細潔淨微粒有效溫和透徹地潔淨肌膚，溶解彩妝、油脂和污垢。加上配方中的有機金龍膽根萃取，是由品牌法國阿爾卑斯山高地的實驗室，以順應自然周期和季節變更的環保永續方式生產提煉，同樣滿足女生的Green Beauty需求 。

綠色護膚概念

為鼓勵大眾身體力行改變生活習慣，實踐環保減塑，L'OCCITANE在金鐘開設了全球首間#MEGA綠色概念店，店內設有護膚品空瓶回收箱。同時亦售買一系列低廢產品，包括植物香皂，以及採用100%再生塑膠包裝的草本療法頭髮護理系列。而洗髮水、護髮素、沐浴啫喱及洗手梘液等均設有環保補充裝，包裝比使用原裝節省高達77%的塑膠，大大減少浪費。

純素、不含塑膠唇膏

創立於2017年的法國彩妝品牌La Bouche Rouge，旨在將奢華美妝結合永續發展，以純素（Vegan）、不做動物實驗、不含塑膠微粒製作的可充式唇膏，一直廣受女生歡迎。唇膏外殼由品牌工藝師手工製成，更提供客製姓名縮寫服務，讓每支唇膏皮套都成為用家的專屬物品，極具心思餘，亦能同步愛護地球。