《聲夢》大熱炎明熹輸咗！姚焯菲搞喊JW

無綫節目《聲夢傳奇》今晚播出第3集，14位學員分成紅、藍兩隊，其中藍隊導師Gin Lee（李幸倪）、衛蘭及AGA揀了「少女G.E.M.」炎明熹（GiGi）、林君蓮、林沚羿、鍾柔美、孫漢霖、林智樂（Felix）及文凱婷入組，而紅隊導師周柏豪、JW及泳兒就揀了姚焯菲（Chantel）、何晉樂、冼靖峰、潘靜文（Sherman）、詹天文、張馳豪及黃奕斌入組。而Gigi就擔任藍隊組長，何晉樂就擔任紅隊隊長，比賽分成7個回合，每個回合各自派出1位隊員對戰，再由25位專業評審評分，最後累計總票數較高之隊伍為勝方，負方就由該隊導師決定淘汰哪位學員。

首先第1回合由藍隊大熱Gigi唱《花無雪》，對戰紅隊冼靖峰唱《幸福之歌》，原來這是冼靖峰與朋友夾Band第1首唱的歌，但可惜隊Band已解散，故對他意義重大。2人發揮穩定水準，李克勤讚2人做到一出場就12碼的感覺，原唱泳兒覺得Gigi可以更加享受舞台，最後分數十分接近，12分對13分，由紅隊冼靖峰險勝。

潘靜文扳回一仗

第2回合，由藍隊孫漢霖唱《Full Moon Party》對戰紅隊Sherman唱《忍》，Sherman謂以為自己冇導師教，豈料原來是有神秘導師，由《忍》原唱林欣彤教她，令她感動到喊。上次攞超低分8分的Sherman，被評審讚有進步，而自稱「木頭人」的孫漢霖，就唱首旋律感較重的歌，Eric Kwok就踩2位拍子差，最後由11分對14分，Sherman終扳回一仗，令她開心爆喊，她謂此曲意義重大，因為想在台上釋放傷感經歷，開心得到大家認同。

紅隊連贏3個回合

第3回合由藍隊Felix唱《郵差》對紅隊Chantel唱《逃生門》，但綵排時Felix就遲到，搞到樂手全部都要等他，他即急急腳跑入來致歉，Chantel就獲原唱JW親自教路，JW更肉緊到滔滔不絕指導，上次攞9分的Chantel今次獲讚大有進步，其中李克勤大讚她一開聲，令他很驚訝，JW就謂聽Chantel唱完後感動到喊，為對方感到驕傲，讚她叻女，有大進步，Eric Kwok亦讚2位很吸引，2位不做歌手就嘥晒，最後7分對18分，由分數比上次Double的Chantel大比數擊倒Felix，紅隊先連贏3個回合！