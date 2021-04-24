林嶺東電影回顧展開幕　吳家麗感激當年提攜

香港電影評論學會為紀念已故著名導演林嶺東，特別舉辦為期10日的「嶺上起風雲──林嶺東電影回顧展」，該回顧展於尖沙咀舉行開幕禮，以其經典作《龍虎風雲》揭開序幕，並公布電影《七人樂隊》為閉幕電影，該片亦是林嶺東之遺作，甚具意思。

林嶺東遺孀以及兒子、泰迪羅賓、鄭保瑞、吳家麗、龔慈恩等現身開幕禮，為《龍虎風雲》擔任配樂的泰迪羅賓表示：「我好榮幸可以同阿東成為好朋友，呢套戲係我哋合作第一部電影，亦係我最喜歡嘅一部，佢憑呢部戲奪得香港金像獎最佳導演，仲有金馬獎最佳電影插曲提名，希望大家好好欣賞。」

《龍》片女主角吳家麗則表示：「好榮幸可以參與呢套戲，34年前，我仲係TVB普通女藝員，真係對東San揀我做女主角覺得好震驚。當時同發哥（周潤發）拍檔，做佢女朋友。回想當年場景，我飾演風塵女子，東San好放手畀我哋去做，冇特別規範。最記得有場我同周潤發對坐，我將煙頭按喺發哥手上，我覺得東San鍾意呢種夠真演出，希望大家一起懷念東San，亦好感謝佢拍咗部咁好嘅電影畀大家，留低精彩嘅作品畀觀眾欣賞。」