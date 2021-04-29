Pagani Huayra Roadster BC天價超跑抵港

Huayra Roadster BC是一輛擁有賽道性能的道路版超跑，低離地距加上車上的空氣動力學套件，包括固定碳纖大尾翼、頭冚上及尾翼下各一對能於280km/h時自動打開的碳纖擾流板，能產生達500kg下壓力。（方偉堅攝）

意大利超跑品牌Pagani，於1999年日內瓦車展帶來旗下首款超跑Zonda「幽靈之子」，至2011年有「風神」之稱的Huayra以後繼車身份登場。兩年前適逢Zonda誕生20周年之際，廠方曾將一輛印有「20」字樣拉花的新作Huayra Roadster BC帶到圓石灘車展亮相。當時公布的售價為3,085,000歐元（約3,000萬港元未連稅），雖然貴到一個點，但40輛限量生產配額旋即被訂罄，據悉其中兩輛的車主是香港人。最近這輛Huayra Roadster BC巡迴來到香港，讓車迷有機會近距離欣賞這輛天價超跑兼藝術品。

規格表

車型：雙門雙座位超級跑車

引擎：V12 雙渦輪增壓

容積：5,980c.c.

最大馬力：800hp/5,900rpm

最大扭力：1,050Nm/2,000~5,600rpm

傳動：Xtrac 7前速序列式波箱附電子機械差速器

驅動：中置引擎、後輪驅動

車身體積：4,605×2,035×1,169mm（長×闊×高）