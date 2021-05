《權力遊戲》Esmé Bianco入稟控告「邪神」Marilyn Manson性侵

HBO電視劇《權力遊戲》(Game of Thrones)38歲英國女星Esmé Bianco,早前入稟控告52歲美國搖滾男歌手「邪神」Marilyn Manson性侵。

Esmé 指兩人於2005年經Marilyn Manson當時未婚妻Dita Von Teese介紹認識,男方2007年離婚後聯絡她,半開玩笑地要求傳裸照,又於2009年邀請她飛到洛杉磯拍攝歌曲《I Want to Kill You Like They Do in the Movies》MV。Esmé去到後發覺除了Marilyn根本沒有工作人員,他要求她只穿內衣隨時候命,又向她灌酒與毒品,恐嚇要姦她與打她。她結果被綁在祈禱櫈,被Marilyn以聲稱是納粹黨用過的鞭子打得她滿背是傷,又被他電擊。

同年Marilyn到英國探訪Esmé ,兩人開始拍拖,但她指對方是控制狂。2011年Marilyn邀請她到洛杉磯同居,承諾會安排她拍戲。Esmé 表示自此被不斷言語虐待,被逼看暴力性電影,又不能入睡。Marilyn曾在家中拿斧頭追她,有次性交又在她不同意下以納粹軍刀割傷她並拍下傷口,對她又咬又打又割又鞭,5月時更強姦她。而Marilyn透過律師否認指控,指女方只是想拿錢。