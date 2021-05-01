《權力遊戲》Esmé Bianco入稟控告「邪神」Marilyn Manson性侵

HBO電視劇《權力遊戲》（Game of Thrones）38歲英國女星Esmé Bianco，早前入稟控告52歲美國搖滾男歌手「邪神」Marilyn Manson性侵。

Esmé 指兩人於2005年經Marilyn Manson當時未婚妻Dita Von Teese介紹認識，男方2007年離婚後聯絡她，半開玩笑地要求傳裸照，又於2009年邀請她飛到洛杉磯拍攝歌曲《I Want to Kill You Like They Do in the Movies》MV。Esmé去到後發覺除了Marilyn根本沒有工作人員，他要求她只穿內衣隨時候命，又向她灌酒與毒品，恐嚇要姦她與打她。她結果被綁在祈禱櫈，被Marilyn以聲稱是納粹黨用過的鞭子打得她滿背是傷，又被他電擊。

同年Marilyn到英國探訪Esmé ，兩人開始拍拖，但她指對方是控制狂。2011年Marilyn邀請她到洛杉磯同居，承諾會安排她拍戲。Esmé 表示自此被不斷言語虐待，被逼看暴力性電影，又不能入睡。Marilyn曾在家中拿斧頭追她，有次性交又在她不同意下以納粹軍刀割傷她並拍下傷口，對她又咬又打又割又鞭，5月時更強姦她。而Marilyn透過律師否認指控，指女方只是想拿錢。