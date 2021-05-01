預告Apink會再合體　孫娜恩分享離巢心情：覺得陌生又擔心

2011年出道的韓國女團Apink與所屬的事務所Play M娛樂（前稱：Plan A事務所）的合約期於最近屆滿，朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠及吳夏榮已經完成續約程序，近年向演員方面發展的孫娜恩則決定離巢，並正與YG事務所討論簽約事宜，有望與金喜愛、車勝元及姜棟元等演員做同門，而事務所強調雖然孫娜恩不續約，但她仍然是Apink成員。

孫娜恩今日在社交網發文，分享離開事務所的感受：「我在17歲那年出道，至今已經過了10年的時間，回頭看的話，多得大家的愛和支持，當時唱着《I don't Know》的17歲孫娜恩才能成長為現在27歲的孫娜恩，我一直抱着感謝的心去度過了幸福的日子。」

她指與隊友和事務所經過長時間考慮才下了這個決定，並指成員暫時會在各自的位置工作，而她們亦會再次聚起來以Apink的身份跟大家見面，希望大家繼續為組合應援，她指現在就似離開了家人的懷抱，要去到新的地方作新的開始，坦言感到很陌生和擔心，但她會努力成為更成熟的孫娜恩。

而孫娜恩在社交網的限時動態上載在歡送派對上與工作人員的大合照，感謝經理人、公司室長和工作人員為她準備蛋糕和鮮花等禮物。