「皇家狗」栗子升呢網紅　孫儀凌：以後靠佢養啦！

樂壇新人孫儀凌（Elise），早前推出處女MV《感官旅程》，寶貝狗查理斯王騎士犬「栗子」粉墨登場做男主角，「栗子」不負「皇家狗」盛名，憑一副萌樣火速在網上走紅，7個月大就有廣告商垂青，大有潛力養起頭家：「MV出街後，好多網友讚栗子好乖、好得意， 依家佢喺查理斯王騎士犬群組度紅咗，有寵物美容傾緊佢拍廣告，以後靠佢養啦！」又坦言絕不介意愛犬人氣比她高，因其品種在港較少見，而且擁有皇室貴族氣質：「佢嘅品種命名係因為17世紀時深得英國國王查理二世喜愛，所以喺我心目中，佢係王子嚟㗎！」

Elise養過貴婦犬，感恩緣分的安排下遇上栗子，她說：「其實栗子唔係我理想對象，因為毛色同性別都唔係我想要嘅，不過見到佢時真係一見鍾情，可能佢性格好似我，怕醜、好文青。」又讚栗子的優點數之不盡，包括超嗲、勁聰明，任何指令一學就會，而且相當文靜不會吠：「我養咗佢幾個月，只聽過佢細細聲吠過3、4次，有次係不滿我冇帶佢出街而吠咗幾聲。」

做清潔冇覺好瞓

栗子豈不是值100分？她卻又面露尷尬之色說：「佢最大缺點咪鍾意叼自己啲排泄物，返個竇度食囉，搞到成間屋污糟晒， 可能呢啲係狗嘅本性。」愛犬的怪癖令她相當頭痛，經常捱通宵做清潔，又要幫栗子沖涼及洗床，為此曾求助獸醫並遍尋偏方，可惜無補於事。問有否避免和栗子咀嘴？她說：「唔會喎， 因為有幫佢刷牙嘅，一啲味都冇！」

「栗子」小資料：

品種：查理斯王騎士犬（雄性）

年齡：7個月大

原產地：英格蘭

身價：約$15,000，每月開支約$3,000

注意事項： 由於耳朵長、不通風， 容易滋生細菌增加發炎機會， 需定期修剪耳毛；眼睛多分泌物，應勤清潔。