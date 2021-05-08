微胖女必學　6招顯瘦穿搭技巧

對於臉頰有點肉肉、手臂不夠結實、肚腩有點微凸又沒有筷子腿的「微胖女」來說，要在夏天穿少布露肉可能有點尷尬，但要快速瘦下來又有點難度！既然減肥節奏趕不上長肉的速度，美食當前又忍唔到口，就惟有出絕招－用穿搭技巧隱惡揚善，在視覺上製造減肥錯覺吧！

第1招：着V領或小方領衫

不是所有領口設計的服飾都適合微胖女穿着，例如窄領口或樽領衫就會令她們看起來頸短及頸粗（如果本身頸短的穿上後就更像冇頸），更令頭、臉和下巴顯胖，成為焦點。另外，一字領服飾也會讓上半身顯肥，將圓肩厚背和消失的鎖骨顯露無違。反而改穿V領或小方領服飾，更可在觀感上拉長頸部線條及凸顯輪廓，所以揀衫時要特別注意這些細節位！

第2招：避開橫紋服飾

身材苗條的女生，基本上橫直紋設計都合穿。不過對微胖女來說，橫紋服飾在視覺上只會只把身材向橫拉開，令原本肉肉的身材更顯肥。反而直紋服飾卻起到平衡和拉長視覺比例的效果，穿上後可將整個人拉長，起到修飾線條的作用。

第3招：留意剪裁、衫袖設計

女生有肉肉唔緊要，卻最怕冇線條。筆直剪裁的服飾雖可遮掩身材缺點，但同時亦會把優點全部藏起來，令人看上去像個圓筒。所以微胖女在挑選服裝時一定要揀有修腰設計的款式或善用腰帶去凸顯腰線、勾勒身材比例。另外，不得不注意的是衫袖的設計，一些看起來很可愛的泡泡袖、荷葉袖設計可免則免，否則穿上後只會令手臂Bye Bye肉更突出。

第4招：服裝配搭不能錯

除了服飾剪裁、圖紋設計會影響到身形線條，錯誤的服裝配搭也很容易出事。建議微胖女在配襯造型時，以上闊下窄或上窄下闊為搭配原則（上下身都穿得寬鬆會讓身材看起來似水桶）。例如上身是鬆身T恤，下身最好搭配緊身褲或短褲；相反着貼身衫時，就應襯A字裙或直腳長褲，只要Match得好就能藏拙，突出線條美感。

第5招：挑選修飾型單品

大熱天時當然想穿得涼快，而背心就最散熱。不過微胖女絕對不宜穿着幼肩帶背心，因為這類設計只會突出圓厚的肩膊。相反粗肩帶款式卻能形成方領的立體感，而且更遮肉，更能修飾圓渾厚實的肩背線條。

除了背心不能揀錯，上衣和裙都要小心選擇。上衣太長「攝」入裙/褲會顯肚腩、不「攝」又唔夠型，但穿短身一些的上衣就可免卻這個煩惱，同時窄窄的短上衣亦可為微胖女營造修腰效果。裙子選擇方面，A字裙絕對是修飾臀部和大腿線條的利器，可幫肉肉女遮掩下半身最胖部位，顯瘦之餘又百搭易襯。

第6招：突出優勢、適當露肉

每個人的身材結構都不同，對於一眾微胖女來說雖然是帶點肉肉，但身材上一定有個人優點。與其拚命的遮住缺點，不如把優點變成亮點。例如鎖骨比較明顯的可以多穿方領或斜領衣服，腿細的可以多穿短裙、短褲或緊身褲等。腰細的可以Crop Tee或綁起T恤加高腰裙/褲，甚至可以露出一點點「小蠻腰」。只要露得Smart，一樣可以變女神。