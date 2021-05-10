本日日本：京都新酒店　入住鐵道主題房

剛於3月在京都開業的酒店The Royal Park Hotel Kyoto Umekoji，為吸引一家大細入住，即日起至9月30日推出以鐵道為主題的客房，如果家中小朋友是鐵道迷，一定大感興奮！房內最矚目的是以N700系新幹線、黃色新幹線Dr. Yellow及500系新幹線為主角的海報，還有新幹線形狀的攬枕及各款鐵道模型裝飾，喜歡鐵道的朋友必定嘩嘩聲！另外設有讓你享受模擬駕駛樂趣的「電車でGO！PLUG＆PLAY」電玩，及答中問題可獲得鐵道禮品的AR app猜謎耐力賽。住宿計劃更包括距離酒店兩分鐘路程的京都鐵道博物館入場券及自助早餐，讓大家充分享受鐵道樂趣。

The Royal Park Hotel Kyoto Umekoji

地址：京都市下京區觀喜寺町9-3（JR嵯峨野線「梅小路京都西」站徒步約1分鐘）

房租：Superior Twin 3人入住每晩25,200日圓起（約HK$1,789），Corner Deluxe Twin 3人入住每晚28,200日圓起（約HK$2,002）