SIXTERS各有特色　何雁詩解構6女神人物關係

歌手何雁詩（Stephanie）跟她的閨蜜陳瀅、蔡思貝、賴慰玲、陳嘉寶和吳嘉熙（Cheronna）自組「SIXTERS」，她們感情深厚，Step說：「我同陳瀅因為拍劇而friend，佢就有另外一班Friend係M Club朋友，有時食飯誤打誤撞將兩班人group埋一齊，其實M Club仲有其他人，但慢慢我哋6個就見得最多最熟，其實我同思貝都合作過拍劇，但我哋熟唔係因為拍劇，係因為同班女仔一齊，好難得㗎，我哋6個性格完全唔同，但走埋一齊又好夾。」

由Step親述眼中這班閨蜜，她指思貝是最多感覺和情緒的人，她說：「我同佢呢方面都幾似，佢好容易感觸，好似我舊年結婚過大禮，佢都有喊到，呢個好crazy，所以我講笑話畀多個飯盒佢。」她眼中的陳嘉寶是好理性，她說：「如果要計我哋6個，佢同思貝情感上係最極端嘅，思貝好感性，佢就好理性。」至於陳瀅，她們會形容她做「氣質女神」，她笑說：「唔知點解佢做咩都好有品味，但個人就喪嘅。」

賴慰玲對所有人同事都睇得好通透，好識得分析所有事，而Cheronna就好野性，她說：「佢喺我哋個Group係Gag王，我覺得做歌手埋沒咗佢呢個棟篤笑才華，佢真係好搞笑，我哋6個真係好唔同，坐埋一齊唔係只講一樣嘢，係好開心，每次傾到唔想走。」