天衡＠ONE PROMISE　「五姑娘」康復彈爆MIRROR演唱會

環球樂隊ONE PROMISE結他手成員天衡因早前為男團MIRROR成員AK寫了一首《黑之呼吸》，而被獲邀擔任一連6場的MIRROR九展騷嘉賓，齊齊Rock爆舞台！惟天衡於第3場表演後出Post「告解」，自爆因過分練習過度導致前臂有組肌肉勞損，暫時失去部分手握力就會容易彈錯，向當晚的「鏡粉」兼樂手團隊致歉，同時他亦大派定心丸：「但物理治療師話唔算大問題，可以完全根治，大家可以放心！」

天衡經治療後狀態大勇，於緊接場次發揮到高水準演出，不禁高呼：「手指好咗好多！五姑娘返（番）嚟喇！多謝大家嘅集氣同關心！」又冧爆話AK騷前有安慰他，指會於台上一直陪伴在側，令他相當感動！

而ONE PROMISE其餘3子昨晚亦到場撐兄弟，其中文廸更High到跳爆衫，自嘲獲得新技能：「完全撻著咗我入面嘅跳舞靈魂！」並謂是首次坐於台下睇天衡表演，亦好羨慕MIRROR：「好Respect佢哋嘅熱血、努力，每個都有獨當一面嘅能力同魅力，最重要嘅係兄弟情，佢哋值得衝出香港，成為亞洲第一！」Anton表示好戥兄弟上台表演開心：「雖然唔係同佢一齊喺舞台上面表演，但係見到佢可以同MIRROR同台演出，一齊奮鬥、一齊進步，追求自己嘅夢想。」至於Sora就話睇完騷後更認識MIRROR，覺得12子各有天賦：「佢哋喺台上面嗰團火搞到我好想即刻衝上去同佢哋玩埋一份！」