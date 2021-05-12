【娛刺撈飯】《超級綜藝》領銜　無綫圍揼ViuTV

電視圈愈來愈熱鬧，個個都講緊TVB大戰ViuTV，人人都睇實《超級綜藝》究竟有幾超級。曾志偉經驗豐富、王祖藍亦矮仔多計，依家9大節目8個已經出場，講創意超班係呃你嘅，但入面瓣瓣有、熱熱鬧鬧合格有餘，坊間亦都有Noise，《開心大綜藝》就實牙實齒拉多咗30萬人睇TVB，Haters一味話Out話冇料到，似乎冇咩意義。

除咗龍頭節目《開心大綜藝》，《超級綜藝》嘅《尋人記》同《勁歌金曲》收視都唔錯，《聲夢傳奇》、《日日媽媽聲》亦都表現平穩，呢次搞晒大龍鳳、出動台前幕後精英嘅綜藝變革，無論計收視抑或反應，暫時嚟講都係正面嘅；但當睇熱鬧、食花生嘅熱潮過後，嗰陣收視先會見真章。《開心大綜藝》究竟可唔可以好似曾志偉所講，成為香港新一代長壽綜藝王，都仲要睇定啲。

收視升跌有大把因素，但個節目好唔好睇、質素高唔高先最重要。唔少人覺得《開心大綜藝》只係舊時《歡樂今宵》嘅現代版，都係唱歌、跳舞、戲劇、扮嘢、大堆頭，但查實綜藝節目從古到今、由遠到近，都係萬變不離其宗，搵一班大家熟悉嘅面孔，嘻嘻哈哈表演一輪，唔使咩深度旨在輕鬆開心，如果從呢個角度睇，《開心大綜藝》係成功喎。

同埋呢個世界鹹魚青菜、各有所愛，對比ViuTV嘅綜藝例如《ERROR自肥企画》，係呀，可能好多年輕人勁Buy，但對TVB一班Fans嚟講，如果見到男藝人齋着底褲、吹氣入去然後爆炸，又係咪可以接受先？改革不嬲都係講究拿捏，一定要知道受眾嘅底線，相信無綫嘅擁躉，喺《開心大綜藝》見到王祖藍扮特首、阿Bob扮爵富城，聽修哥唱《舊歡如夢》，會覺得親切多過失望。

再睇埋《超級綜藝》其他節目，會好輕易就發現一個特點，就係全面真人騷化。唔講《聲夢傳奇》，《大整蠱》、《好聲好氣》、《勁歌金曲》同埋未出街嘅《演鬥廳》，全部都係真人騷。ViuTV近幾年嘅真人騷拍到出神入化，《全民造星》仲創造咗紅到發紫嘅男團MIRROR，TVB承接住呢個潮流，其實無可厚非，就好似當年亞視《今日睇真D》受歡迎，無綫就開《城市追擊》，結果收視都係大收旺場。

當然，搵《城市追擊》去同依家追真人騷嘅潮流相比，明顯都係有唔同。真人騷注重鋪排同追看性，製作單位又要玩得盡，令每個人有鮮明性格，唔係就好易睇到人生尷尬癌。TVB嘅Fans不嬲比較溫和，最近《勁歌金曲》搵陳海琪嚴格批評歌手，網上已有無綫死忠話咁樣過分，TVB點樣可以造出「有無綫特色而有好睇嘅真人騷」，真係好考功力。藝訓班未來《全民造星》化，肯定係無綫嘅重點Project，對一班幕後製作人嚟講，壓力唔細㗎！

喺香港，真係好耐冇出現過電視大戰喇，雖然曾志偉講過ViuTV嘅收視，只可以同J2比，但今次《超級綜藝》，明顯係衝住ViuTV而嚟。有仗打，最開心梗係觀眾啦，成日風平浪靜冇危機感，點會出現高質素節目先，相信就連TVB Fans，都會希望ViuTV繼續爭氣，等無綫再出多啲真功夫都好吖嘛！