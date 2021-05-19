【攬完193出事】激嬲高層？吳業坤新劇被飛！

歌手吳業坤（坤坤）去年底連頒獎禮都缺席，單拖到日本Working Holiday玩夠5個月，連同隔離期停工達半年時間，回港後即收拾心情復工，除趕錄幾首新歌，以平息唱片公司高層的「怒火」外，亦要投入與港姐陳曉華及陳敏之等合作的ICAC新劇。

被安排飾演廉署調查員的他，本月初開始已耐心等劇本以作準備，可是等了又等，卻未收到進一步通知，直至近日再傳出被「彈鐘」消息，導火線之一是高調與經常寸爆無綫的ViuTV男團ERROR成員193（郭嘉駿）合作！雖然坤坤孖193合照時，已「預警」只是找一年前的「合唱數」，但網民仍議論紛紛，睇死他有「被照肺」的可能。

據知，等消息等到頸都長的坤坤，早前終盼到劇組與他聯絡，並為新劇開會，但當時他亦有所保留說：「其實一直斟酌緊，因為除咗呢齣劇，仲有其他工作排緊，叫做少少周旋緊，睇吓可唔可以兩邊（工作）都順利做到囉！但你都知講唔埋啦！」不過，劇組後日（21日）舉行的造型記者會，據知他並不在名單上，他昨日解釋：「套劇係尋日（18日）決定唔拍嘅，因為我會去做奧運嘅嘢，兩個只能活一個，係拍唔到，唔係唔拍。」又強調沒得罪高層，否認遭「雪藏」，稱身為藝人又剛回港重投崗位，當然希望接到不同工作。

另外，坤坤日前接受專訪，談及同期歌手胡鴻鈞（Hubert）及許廷鏗中，他是最先舉行紅館個唱的歌手，但Hubert發展反超前，現已是無綫「最受歡迎男歌星」及劇集「男一」，問可感到在無綫機會少？坤坤表示不可強求，但仍感激娘家給予機會：「我簽咗其他唱片公司，只係『嫁』咗出去啫！係未去到男主角地位，但都拍好重戲份嘅劇，亦唱過主題曲，好似拍咗成年《愛．回家》，做過『男四、五』角色，令到唔同年齡層嘅觀眾認識我。」

問可會羨慕極速上位的Hubert？他坦言有自知之明：「我唔係典型嘅小生相、『男一』嘅材料，所以寧願挑戰好玩嘅角色，留時間全力做歌手。」他覺得每個人際遇不同，笑言也是監製眼中的「受歡迎男歌星」之一，曾被讚有Character（個性）：「監製話喜歡用我，因為唔係演一個角色，而係將個角色變成我，好似唱人哋啲歌咁，我唔會學咗人哋，而係將人哋嘅歌變成自己嘅歌。」

至於另一好友許廷鏗離開華納後現為自由身，問可會拉攏他加盟自己的唱片公司？坤坤斷言拒絕：「呢啲嘢唔好同我爭，唔係驚咗佢，係唔需要啦！世界咁大，喺某個地方碰頭咪算囉！」他認為音樂沒有高低之分，彼此風格亦不同，強調做不成同門非代表不友好：「近幾年大家各有各忙，係少咗聯絡，不過友情冇變。」